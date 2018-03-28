В Волгограде застройщик нелегальной трехэтажки поплатился рублем

Решением Советского районного суда удовлетворен иск прокурора г.Волгограда о взыскании с местного жителя Александра Рыльского суммы неосновательного обогащения вследствие нецелевого использования земельного участка. Как сообщила ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, Рыльский являлся арендатором земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. Однако им на данном земельном участке вместо частного домовладения был незаконно возведен трехэтажный многоквартирный жилой дом. Впоследствии судом по иску администрации г.Волгограда было принято решение о сносе возведенного объекта в связи с многочисленными нарушениями градостроительных, противопожарных, экологических норм и правил. Выяснилось также, что волгоградец не доплатил аренду за участок, так как ставки для территории, где строятся многоквартирные дома, выше, чем за участки, предназначенные для индивидуального строительства. В связи с нанесением ущерба бюджету Волгограда прокурором города-героя было предъявлено исковое заявление о взыскании с Рыльского суммы неосновательного обогащения вследствие нецелевого использования земельного участка.

Суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с ответчика в доход местного бюджета муниципального образования город-герой Волгоград суммы неосновательного обогащения в размере свыше 124 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу, ход его исполнения взят прокуратурой г.Волгограда на контроль.

Трехэтажка была возведена Александром Рыльским по переулку Рубиновый, 11. Судебные тяжбы застройщика с администрацией Советского района длятся с 2018 года. По вступившему в законную силу решения суда установлена отсрочка исполнения решения суда о сносе доме и выселении жильцов до сентября этого года.