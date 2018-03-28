В Волгоградской области свыше 600 психбольных потенциально опасны

126 жителей Волгоградской области за минувший год отправлены на принудительное лечение по решению суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ГУ МВД по региону, инициаторами принятия таких мер являлись следователи и дознаватели районных подразделений полиции. По состоянию на 1 марта текущего года на учете в медучреждениях области состоит 641 человек, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для окружающих. Данных лиц контролируют участковые уполномоченные полиции, которые периодически навещают больных, беседуют с их близкими и соседями. В случае выявления отклонений в поведении таких граждан правоохранители сообщают об этом в психоневрологические диспансеры.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял о необходимости проработать нормативный или законодательный механизм защиты граждан от психически нездоровых лиц. Эту тему он поднимал на оперативном совещании в администрации региона в конце января текущего года. Поводом для обсуждения проблемы тогда послужил взрыв бытового газа в многоквартирном доме №74 по ул. Пушкина, прогремевший в Волжском 27 января. Виновницей ЧП стала местная жительница, с 1998 года состоящая на учете в психоневрологическом диспансере. По аналогичной причине произошло обрушение девятиэтажного дома на улице Космонавтов в Волгограде в декабре 2015 года, где погибло несколько человек.

Еще одной проблемой для региональной полиции сегодня является проведение стационарных судебно-психиатрических экспертиз фигурантов уголовных дел, находящихся под стражей. Вопрос возник еще в 2014 году после закрытия соответствующего отделения в ФКУ «Следственный изолятор №4 УФСИН России по Волгоградской области». Ближайший город, где такую экспертизу теперь можно провести – Астрахань или Саратов. На уровне региональной исполнительной власти неоднократно обсуждалась возможность открытия отделения на базе областной психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением. Однако вопрос так и не был решен, поскольку учреждение не имеет необходимой лицензии. При отсутствии возможности оперативно провести психиатрическую экспертизу обвиняемых в преступлениях, как отмечают в ГУ МВД по региону, сроки расследования уголовных дел зачастую затягиваются.