В Волгоградской области задержали напавшего с битой на почтальона разбойника









Ранее неоднократно судимый 59-летний житель Дубовского района задержан по подозрению в разбойном нападении на почтальона. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на прошлой неделе вооруженной самодельной битой мужчина, который скрывал лицо под шапкой с прорезями для глаз, напал на почтальона и пытался отнять у нее сумку с деньгами. Он ударил ее несколько раз дубинкой по голове, но женщина не растерялась и дала отпор: сорвала с разбойника шапку, повалила его на землю и ударила в лицо. Нападавший от неожиданности бросил биту и убежал. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность разбойника и задержать его. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы.



