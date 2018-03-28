Дороги Волгоградской области закрывают для тяжелых фур

С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча жителей областного центра и его руководителя состоялась в Ворошиловском ДК. Свободных мест в зале практически не было, всего на приглашение откликнулись несколько сотен человек. В своем выступлении, которое сопровождалось презентацией на экране, сити-менеджер рассказал о главных успехах мэрии в прошлом году и поведал, к чему волгоградцам стоит готовиться в этом. Какие дороги ожидает капитальный ремонт, продолжат ли власти приводить в порядок Центральную набережную, в каких парках развернутся работы по благоустройству – об этом и других...