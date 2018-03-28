В Волгограде глава РЖД прошелся по железнодорожному вокзалу

Сегодня в Волгограде с рабочим визитом находится глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Как сообщает ИА "Высота 102", глава компании вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым проинспектировали ход реконструкции главного железнодорожного вокзала Волгограда. Они прошлись по вокзалу, оценили темпы работ на крупном транспортном узле города-героя.

Напомним, в настоящее время проводятся большие работы по реконструкции вокзала. Они включают реставрацию самого здания, переоборудование зон контроля и досмотра. Так, в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности пассажиров зона досмотра выносится на территорию привокзальной площади. Обновление прилегающей к зданию вокзала территории планируют завершить к маю текущего года. В перечне работ также – мощение брусчаткой первой платформы перрона и целый ряд других мероприятий.



