|Общество
|29.03.2018 09:05
В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворий
Проблемой регулирования численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах озаботились депутаты облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, состоялось первое совещание рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. Поводом для этого послужили обращения органов местного самоуправления. В письмах к депутатам указывается, что чрезмерное количество сельскохозяйственных животных, содержащихся на приусадебных участках, создает неудобства для жителей поселений и приводит к конфликтным ситуациям.
Суть вопроса – на территории региона под видом ЛПХ работают товарные животноводческие хозяйства. Комитетом ветеринарии Волгоградской области зафиксированы случаи, когда в черте населенных пунктов во дворах жилых домов содержатся десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота и свиней, а количество коз и овец исчисляется тысячами. Объемы такого производства значительно превышают семейные потребности, продукция предназначается для продажи. При этом личные подсобные хозяйства не облагаются налогами. Крупные ЛПХ часто пренебрегают правилами выпаса животных и ветеринарной безопасностью, ущемляют права соседей. Штрафы, налагаемые контролирующими органами, недостаточны, чтобы произвести должный эффект. В этой связи ставится вопрос о законодательном ограничении количества сельскохозяйственных животных в домашних подворьях.
Заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов отметил, что по предварительным экономическим расчетам для обеспечения прожиточного минимума семье достаточно иметь в личном пользовании до 15 коров и свиней. Всё, что больше – это уже предпринимательство, которое должно существовать и развиваться в рамках соответствующего законодательства.
В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится проект федерального закона, который предусматривает передачу полномочий по установлению предельного поголовья в ЛПХ на региональный уровень. Вместе с тем, рабочая группа Волгоградской областной думы продолжит анализировать поступающие с мест обращения для подготовки обобщающих предложений для правового разрешения данной проблемы.
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|Общество
|29.03.2018 12:08
Первые серьезные нарушения пожарной безопасности обнаружились сегодня в ходе проверки бывшего ТРЦ «Диамант», расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда (ныне - ТРЦ "Семь звезд"), проводимой с участием сотрудников прокуратуры и ГУ МЧС по Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимающий участие в рейде, выяснилось, что три из четырех проверенных кинозалов не оборудованы системой оповещения при пожаре. В четвертом зале такая система была, однако она не функционировала. Подобное оборудование присутствовало лишь в коридорах, однако при закрытых дверях кинозала и громком звуке посетители вряд ли могли услышать сигнал опасности. В настоящее время в ТРЦ проводится учебная эвакуация персонала и посетителей. Около...
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|Борьба с коррупцией
|29.03.2018 12:03 (Обновлено: 29.03.2018 12:23)
Волгоградский областной суд сегодня оставил без изменения приговор бывшему главе администрации Городищенского района Александру Тарасову, осужденному в августе прошлого года за коррупцию к 8 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Также бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Следствием и судом установлено, что Тарасов в марте 2016 года получил взятку в размере 500 тыс рублей от знакомого за назначение на должность директора муниципального унитарного предприятия "ЖКХ Городищенского района Волгоградской области". После получения денег противоправные действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭиПК ГУ МВД России по...
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|Общество
|29.03.2018 11:26
Решением Советского районного суда удовлетворен иск прокурора г.Волгограда о взыскании с местного жителя Александра Рыльского суммы неосновательного обогащения вследствие нецелевого использования земельного участка. Как сообщила ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, Рыльский являлся арендатором земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. Однако им на данном земельном участке вместо частного домовладения был незаконно возведен трехэтажный многоквартирный жилой дом. Впоследствии судом по иску администрации г.Волгограда было принято решение о сносе возведенного объекта в связи с многочисленными нарушениями градостроительных, противопожарных, экологических норм и правил. Выяснилось также, что волгоградец не доплатил аренду за участок, так как ставки...
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|Общество
|29.03.2018 11:15
126 жителей Волгоградской области за минувший год отправлены на принудительное лечение по решению суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ГУ МВД по региону, инициаторами принятия таких мер являлись следователи и дознаватели районных подразделений полиции. По состоянию на 1 марта текущего года на учете в медучреждениях области состоит 641 человек, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для окружающих. Данных лиц контролируют участковые уполномоченные полиции, которые периодически навещают больных, беседуют с их близкими и соседями. В случае выявления отклонений в поведении таких граждан правоохранители сообщают об этом в психоневрологические диспансеры. ...
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|Общество
|29.03.2018 10:58
С 9 апреля по 8 мая в Волгоградской области вводятся ограничения на проезд грузовиков по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Так, проезд будет ограничен для грузового автотранспорта, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн. В этой связи на дорогах будут установлены временные дорожные знаки "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства".
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|Происшествия
|29.03.2018 10:58
Волгоградец погиб, упав с многоэтажки в Дзержинском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” следователь СО Дзержинского района Волгограда, по предварительным данным, мужчина лет 30-и упал с 16 этажного дома, расположенного по адресу улица Историческая 140. Смерть не носит криминального характера. Однако личность погибшего, а также обстоятельства трагедии еще устанавливаются.
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|Расследования
|29.03.2018 10:43
Ранее неоднократно судимый 59-летний житель Дубовского района задержан по подозрению в разбойном нападении на почтальона. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на прошлой неделе вооруженной самодельной битой мужчина, который скрывал лицо под шапкой с прорезями для глаз, напал на почтальона и пытался отнять у нее сумку с деньгами. Он ударил ее несколько раз дубинкой по голове, но женщина не растерялась и дала отпор: сорвала с разбойника шапку, повалила его на землю и ударила в лицо. Нападавший от неожиданности бросил биту и убежал. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось...
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|Общество
|29.03.2018 10:16
Сегодня в Волгограде с рабочим визитом находится глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Как сообщает ИА "Высота 102", глава компании вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым проинспектировали ход реконструкции главного железнодорожного вокзала Волгограда. Они прошлись по вокзалу, оценили темпы работ на крупном транспортном узле города-героя. Напомним, в настоящее время проводятся большие работы по реконструкции вокзала. Они включают реставрацию самого здания, переоборудование зон контроля и досмотра. Так, в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности пассажиров зона досмотра выносится на территорию привокзальной площади. Обновление прилегающей к зданию вокзала территории планируют завершить к маю текущего года. В перечне работ также – мощение...
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|Экология
|29.03.2018 10:03
Захламление земельного участка сельскохозяйственного назначения обернулось для администрации Морецкого сельского поселения Еланского района Волгоградской области административным штрафом. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, администрацию наказали на 25 тысяч рублей за складирование на участке домашней утвари, веток деревьев, зерновых отходов переработки, соломы. Также участок не был опахан, на нем складировался различный мусор. Таким образом, не были выполнены обязанности по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и тем самым нарушено действующее законодательство РФ.
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|Экономика
|29.03.2018 08:59
«Концессии теплоснабжения» продолжают строительство в Волгограде блочно-модульных котельных, призванных заменить устаревшие и неэффективные источники тепловой энергии и повысить качество и надежность теплоснабжения. Среди таких объектов – газовая блочно-модульная котельная в поселке Заря Красноармейского района, построенная в ходе инвестпрограммы 2017 года. В поселке расположено три многоквартирных дома, детский сад и около десяти частных домовладений. Как пояснил заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Александр Евдокименко, много лет потребителей питал сторонний источник теплоснабжения ГУП ВОСХП «Заря». Однако эта котельная признана неэффективной, собственник решил вывести ее из эксплуатации. В этой ситуации «Концессии теплоснабжения» взяли на себя обязательство по...
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|Общество
|29.03.2018 08:43
В течение сегодняшнего дня сохранится вероятность подъема уровня воды на реке Тишанка около села Кузнецов в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, на малых реках Волго-Донского бассейна организована работа 29 стационарных и 2 временных гидрологических постов, информация с которых регулярно поступает в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области. Оперативными группами отрядов федеральной противопожарной службы Волгоградской области ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. При необходимости к развёртыванию находятся пункты временного размещения. Напомним, из-за таяния снега некоторые трассы региона стало заливать водой. Дорожники, заверяют...
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|Происшествия
|29.03.2018 08:04
Дорожные службы региона работают по устранению переливов на автотрассах. Выполняются мероприятия по отсыпке временных дамб, созданию траншей для отвода воды от проезжей части, по ее перекачке механизированным способом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, перелив воды через проезжую часть произошел на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Городищенском районе («Степной - Россошка – Западновка» и «Новый Рогачик – Волгоград»), в Ольховском районе («М-6 «Каспий» – Фролово – Ольховка – Липовка – автомобильная дорога 1Р 228 «Сызрань – Саратов – Волгоград») и в Суровикинском районе («Новомаксимовский – Майоровский» и «Подъезд к хутору Жирковский»). На...
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|Происшествия
|28.03.2018 22:05 (Обновлено: 29.03.2018 11:06)
Вода, вылившаяся из пруда у поселка Студено-Яблоновки в Городищенском районе, подтопила улицу Полоненко в Ворошиловском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой пресс-службу МЧС региона. Вода пришла по руслу реки Царица. По пути поток подпитывался растаявшим снегом. Подтоплено одно домовладение. Угрозы населению нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Напомним, сегодня около 16 часов переполнившийся талыми водами пруд размыл дорогу у поселка в Городищенском районе. Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не уничтожит. В самих домах нужно приподнять от пола электроприборы и мебель. До начала потепления лучше вывезти снег со двора....
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|Общество
|28.03.2018 21:26
С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча жителей областного центра и его руководителя состоялась в Ворошиловском ДК. Свободных мест в зале практически не было, всего на приглашение откликнулись несколько сотен человек. В своем выступлении, которое сопровождалось презентацией на экране, сити-менеджер рассказал о главных успехах мэрии в прошлом году и поведал, к чему волгоградцам стоит готовиться в этом. Какие дороги ожидает капитальный ремонт, продолжат ли власти приводить в порядок Центральную набережную, в каких парках развернутся работы по благоустройству – об этом и других...
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|Аналитика
|28.03.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: волгоградцы почтили память погибших при пожаре в Кемерово. Для проверки - рассчитайсь!: пожарные и прокуратура проверят готовность к отпору огненной стихии в торговых центрах, общественных и спортивных сооружениях. Что было и что будет: глава городской администрации ответил на вопросы горожан о своей работе. Раку - бой!: Меры борьбы с чумой XXI века обсудили на совещании в онкодиспансере. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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