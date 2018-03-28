В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворий

Проблемой регулирования численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах озаботились депутаты облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, состоялось первое совещание рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. Поводом для этого послужили обращения органов местного самоуправления. В письмах к депутатам указывается, что чрезмерное количество сельскохозяйственных животных, содержащихся на приусадебных участках, создает неудобства для жителей поселений и приводит к конфликтным ситуациям.

Суть вопроса – на территории региона под видом ЛПХ работают товарные животноводческие хозяйства. Комитетом ветеринарии Волгоградской области зафиксированы случаи, когда в черте населенных пунктов во дворах жилых домов содержатся десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота и свиней, а количество коз и овец исчисляется тысячами. Объемы такого производства значительно превышают семейные потребности, продукция предназначается для продажи. При этом личные подсобные хозяйства не облагаются налогами. Крупные ЛПХ часто пренебрегают правилами выпаса животных и ветеринарной безопасностью, ущемляют права соседей. Штрафы, налагаемые контролирующими органами, недостаточны, чтобы произвести должный эффект. В этой связи ставится вопрос о законодательном ограничении количества сельскохозяйственных животных в домашних подворьях.

Заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов отметил, что по предварительным экономическим расчетам для обеспечения прожиточного минимума семье достаточно иметь в личном пользовании до 15 коров и свиней. Всё, что больше – это уже предпринимательство, которое должно существовать и развиваться в рамках соответствующего законодательства.

В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится проект федерального закона, который предусматривает передачу полномочий по установлению предельного поголовья в ЛПХ на региональный уровень. Вместе с тем, рабочая группа Волгоградской областной думы продолжит анализировать поступающие с мест обращения для подготовки обобщающих предложений для правового разрешения данной проблемы.



