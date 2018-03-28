В течение сегодняшнего дня сохранится вероятность подъема уровня воды на реке Тишанка около села Кузнецов в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, на малых реках Волго-Донского бассейна организована работа 29 стационарных и 2 временных гидрологических постов, информация с которых регулярно поступает в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Оперативными группами отрядов федеральной противопожарной службы Волгоградской области ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. При необходимости к развёртыванию находятся пункты временного размещения.

Напомним, из-за таяния снега некоторые трассы региона стало заливать водой. Дорожники, заверяют в администрации региона, контролируют ситуацию и работают над устранением последствий перелива дорог.