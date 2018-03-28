|Происшествия
|29.03.2018 08:04
В Волгоградской области заливает трассы
Дорожные службы региона работают по устранению переливов на автотрассах. Выполняются мероприятия по отсыпке временных дамб, созданию траншей для отвода воды от проезжей части, по ее перекачке механизированным способом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, перелив воды через проезжую часть произошел на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Городищенском районе («Степной - Россошка – Западновка» и «Новый Рогачик – Волгоград»), в Ольховском районе («М-6 «Каспий» – Фролово – Ольховка – Липовка – автомобильная дорога 1Р 228 «Сызрань – Саратов – Волгоград») и в Суровикинском районе («Новомаксимовский – Майоровский» и «Подъезд к хутору Жирковский»). На данных участках работают комплексные дорожные машины и автогрейдеры, продолжается отвод воды для предотвращения размыва проезжей части.
Восстановлено движение после размыва участка автодороги «Нижнеяблочный – Чиганаки» в Котельниковском районе — были задействованы три грузовых автомобиля, два погрузчика, автогрейдер и экскаватор. Для предотвращения дальнейшего размыва установлены две металлические трубы диаметром 400 мм. Работы по восстановлению дороги будут продолжены после прекращения поступления паводковых вод.
Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в марте в регионе выпало большое количество осадков. Сейчас идет активное таяние снега, влага не впитывается в промерзшую почву, что приводит к повышенному скоплению воды, в том числе на участках вдоль трасс и в кюветах. Водорегуляционные сооружения на отдельных участках не справляются с объемом талой воды, в результате происходит ее перелив через проезжую часть. Однако эта ситуация не является нештатной, дорожники продолжают выполнять необходимые мероприятия, проезд по трассам региона обеспечен, заверили в администрации региона.
Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о возникновении подобной ситуации в районе населенного пункта Студено-Яблоновка Городищенского района. Затем талые воды по руслу реки Царица добрались до Ворошиловского района, где затопили улицу Полоненко.
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|Общество
|29.03.2018 09:05
Проблемой регулирования численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах озаботились депутаты облдуиы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, состоялось первое совещание рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. Поводом для этого послужили обращения органов местного самоуправления. В письмах к депутатам указывается, что чрезмерное количество сельскохозяйственных животных, содержащихся на приусадебных участках, создает неудобства для жителей поселений и приводит к конфликтным ситуациям. Суть вопроса – на территории региона под видом ЛПХ работают товарные животноводческие хозяйства. Комитетом ветеринарии Волгоградской области зафиксированы случаи, когда в черте населенных пунктов во дворах жилых домов содержатся десятки...
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|Экономика
|29.03.2018 08:59
«Концессии теплоснабжения» продолжают строительство в Волгограде блочно-модульных котельных, призванных заменить устаревшие и неэффективные источники тепловой энергии и повысить качество и надежность теплоснабжения. Среди таких объектов – газовая блочно-модульная котельная в поселке Заря Красноармейского района, построенная в ходе инвестпрограммы 2017 года. В поселке расположено три многоквартирных дома, детский сад и около десяти частных домовладений. Как пояснил заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Александр Евдокименко, много лет потребителей питал сторонний источник теплоснабжения ГУП ВОСХП «Заря». Однако эта котельная признана неэффективной, собственник решил вывести ее из эксплуатации. В этой ситуации «Концессии теплоснабжения» взяли на себя обязательство по...
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|Общество
|29.03.2018 08:43
В течение сегодняшнего дня сохранится вероятность подъема уровня воды на реке Тишанка около села Кузнецов в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, на малых реках Волго-Донского бассейна организована работа 29 стационарных и 2 временных гидрологических постов, информация с которых регулярно поступает в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области. Оперативными группами отрядов федеральной противопожарной службы Волгоградской области ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. При необходимости к развёртыванию находятся пункты временного размещения. Напомним, из-за таяния снега некоторые трассы региона стало заливать водой. Дорожники, заверяют...
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|Происшествия
|28.03.2018 22:05
Вода, вылившаяся из пруда у поселка Студено-Яблоновки в Городищенском районе, подтопила улицу Полоненко в Ворошиловском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой пресс-службу МЧС региона. Вода пришла по руслу реки Царица. По пути поток подпитывался растаявшим снегом. Подтоплено одно домовладение. Угрозы населению нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Напомним, сегодня около 16 часов переполнившийся талыми водами пруд размыл дорогу у поселка в Городищенском районе. Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не уничтожит. В самих домах нужно приподнять от пола электроприборы и мебель. До начала потепления лучше вывезти снег со двора....
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|Общество
|28.03.2018 21:26
С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча жителей областного центра и его руководителя состоялась в Ворошиловском ДК. Свободных мест в зале практически не было, всего на приглашение откликнулись несколько сотен человек. В своем выступлении, которое сопровождалось презентацией на экране, сити-менеджер рассказал о главных успехах мэрии в прошлом году и поведал, к чему волгоградцам стоит готовиться в этом. Какие дороги ожидает капитальный ремонт, продолжат ли власти приводить в порядок Центральную набережную, в каких парках развернутся работы по благоустройству – об этом и других...
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|Аналитика
|28.03.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: волгоградцы почтили память погибших при пожаре в Кемерово. Для проверки - рассчитайсь!: пожарные и прокуратура проверят готовность к отпору огненной стихии в торговых центрах, общественных и спортивных сооружениях. Что было и что будет: глава городской администрации ответил на вопросы горожан о своей работе. Раку - бой!: Меры борьбы с чумой XXI века обсудили на совещании в онкодиспансере. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Происшествия
|28.03.2018 19:15
Дорога, ведущая в село Студено-Яблоновка, расположенное в Городищенском районе, на несколько часов оказалась затоплена талой водой. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, подъем уровня воды в пруду на окраине села произошел около 16:00. Дорога оказалась размытой. На данный момент уровень воды упал. На месте находятся представители администрации и экстренных служб. Решается вопрос о восстановлении дорожного покрытия.
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|Расследования
|28.03.2018 17:42
К двум с половиной и полутора годам колонии общего режима приговорил сегодня Николаевский районный суд Галину Щетину и Назым Бажурову. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщин признали виновными в хищении семи миллионов рублей. С апреля по август 2017 года начальница главной кассы Николаевского почтамта Щетина похитила около 5,5 миллионов рублей, хранившихся в кассе. Еще 1,5 миллиона украла кассир Бажурова. Пропажа денег вскрылась во время очередной ревизии. Свою вину женщины полностью признали и вернули часть денег. Их взяли под стражу в зале суда. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Уголовные...
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|Астрахань
|28.03.2018 17:35
Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, который находится с рабочим визитом в Астрахани, жестко раскритиковал работу сити-менеджера Астрахани Олега Полумордвинова. Как сообщили в пресс-службе ОП России, за два дня работы он побывал более чем на 20 объектах. На расширенном заседании Игорь Шпектор озвучил губернатору Александру Жилкину и присутствующим свои предложения по развитию региона. В ходе совещания Игорь Шпектор жестко раскритиковал работу сити-менеджера г. Астрахани Олега Полумордвинова. «Ваша работа на очень низком уровне. Вы не имеете права так относиться к своему городу, — обратился он к представителю городской администрации. — Город очень...
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|Расследования
|28.03.2018 17:18
Задержанного в городе Кишкунхалаш в Венгрии 36-летнего Александра Геберта, обвиняемого в организации убийства бизнесмена Сергея Брудного, экстрадируют в Волгоград. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Напомним, как ранее стало известно информагентству, используя поддельный эстонский паспорт, Александр Геберт пытался в Венгрии получить политическое убежище. Напомним, Сергей Брудный был убит 21 мая 2014 года на пересечении улицы Советская и Аллеи Героев в Волгограде. Находившийся рядом с ним в этот момент директор ООО «Центральный рынок» Евгений Ремезов был ранен. Ранее по данному делу был вынесен приговор еще одному заказчику убийства известного предпринимателя - Алиетдину Махмудову. Он был приговорен ...
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|Политика
|28.03.2018 17:11
В Волгоградской области урюпинские коммунисты требуют финансовой прозрачности Сталинградского обкома КПРФ
Сегодня в Волгограде прошел пленум Сталинградского обкома КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» сталинградские коммунисты, главный кадровый вопрос – о назначении лидера КПРФ - не обсуждался, хотя присутствующие пребывали в ожидании. Накануне распространилась информация о том, что исполняющая обязанности первого секретаря обкома Тамара Головачева якобы написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Однако это оказалось «уткой». Правда, ее присутствие на пленуме ограничилось лишь тем, что она только открыла партийное мероприятие. С докладом об итогах выборов президента, состоявшихся 18 марта, выступил секретарь обкома Олег Дмитриев, потом поговорили о финансовых вопросах и коррупции. Планировалось также обсудить поведение первого...
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|Общество
|28.03.2018 16:46 (Обновлено: 28.03.2018 16:49)
Состояние развилки на ул. Николая Отрады на Спартановке в Волгограде – въезд в Волжский, который водители еще называют «штанами» - возвращает автолюбителей к печальному прошлому – разбитым дорогам города-героя, которое, к счастью, все уже потихоньку забывают. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, более двух недель назад здесь сняли слой старого асфальта, чтобы уложить выравнивающее полотно. Однако из-за погодных условий начало работ все время переносится. В результате данный участок стал труднопреодолимым препятствием для водителей, которые, чтобы миновать опасные и глубокие ямы, вынуждены сбрасывать скорость на своих автомобилях и маневрировать, чтобы не оставить в них колеса машин. В...
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|Экономика
|28.03.2018 15:32
Два ведущих волгоградских оператора рекламного рынка попросили власти города о бюджетных преференциях в связи с проведением ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102», всецелую поддержку бизнес-сообществу за счет казны считает необходимым оказать глава комитета гордумы по экономике, предпринимательству и торговле Леонид Семергей. Проект решения о введении временных льгот уже разработан, одобрен данным комитетом (трое депутатов – «за», двое – «против») и экономическим блоком администрации города. Если городская дума примет положительное решение, то плата за размещение объектов наружной рекламы на весь 2018 год будет снижена. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета,...
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|Экология
|28.03.2018 15:08
Большие работы по рекультивации земель планируется провести на территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области объявил электронный аукцион по поиску подрядчика, который превратит за шесть лет территорию свалки в зеленый оазис. На эти цели планируется выделить из бюджета Волгоградской области более 37,3 миллиона рублей. Средства будут выделяться ежегодно с 2018 до 2023 гг. включительно. Наибольший объем финансирования - свыше 20 миллионов рублей - приходится на этот год. Согласно технической документации, подрядчику предстоит в прямом смысле поработать с землей, а именно...
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|Общество
|28.03.2018 15:07
МБУ «Ротор-Волгоград-2» выступило заказчиком аукциона на страхование гражданской ответственности на сумму немногим более одного миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объект страхования – стадион «Зенит», который, как известно, будет использоваться в качестве тренировочной площадки для команд – участниц матчей ЧМ-2018 в городе-герое. Страховые обязательства предусмотрены для третьих лиц – видимо, для игроков сборных государств, которые приедут в Волгоград. Период страхования довольно небольшой – с 30 мая по 18 июля. Один из рисков, которые должна покрыть страховка, связана с терактом или диверсией. Страховые выплаты должны покрыть ущерб здоровью, например, лечение и реабилитацию, ущерб...
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Происшествия
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