В Волгоградской области заливает трассы





Дорожные службы региона работают по устранению переливов на автотрассах. Выполняются мероприятия по отсыпке временных дамб, созданию траншей для отвода воды от проезжей части, по ее перекачке механизированным способом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, перелив воды через проезжую часть произошел на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Городищенском районе («Степной - Россошка – Западновка» и «Новый Рогачик – Волгоград»), в Ольховском районе («М-6 «Каспий» – Фролово – Ольховка – Липовка – автомобильная дорога 1Р 228 «Сызрань – Саратов – Волгоград») и в Суровикинском районе («Новомаксимовский – Майоровский» и «Подъезд к хутору Жирковский»). На данных участках работают комплексные дорожные машины и автогрейдеры, продолжается отвод воды для предотвращения размыва проезжей части.

Восстановлено движение после размыва участка автодороги «Нижнеяблочный – Чиганаки» в Котельниковском районе — были задействованы три грузовых автомобиля, два погрузчика, автогрейдер и экскаватор. Для предотвращения дальнейшего размыва установлены две металлические трубы диаметром 400 мм. Работы по восстановлению дороги будут продолжены после прекращения поступления паводковых вод.

Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в марте в регионе выпало большое количество осадков. Сейчас идет активное таяние снега, влага не впитывается в промерзшую почву, что приводит к повышенному скоплению воды, в том числе на участках вдоль трасс и в кюветах. Водорегуляционные сооружения на отдельных участках не справляются с объемом талой воды, в результате происходит ее перелив через проезжую часть. Однако эта ситуация не является нештатной, дорожники продолжают выполнять необходимые мероприятия, проезд по трассам региона обеспечен, заверили в администрации региона.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о возникновении подобной ситуации в районе населенного пункта Студено-Яблоновка Городищенского района. Затем талые воды по руслу реки Царица добрались до Ворошиловского района, где затопили улицу Полоненко.



