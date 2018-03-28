Талые воды из Студено-Яблоновки размыли улицу в Волгограде

Вода, вылившаяся из пруда у поселка Студено-Яблоновки в Городищенском районе , подтопила улицу Полоненко в Ворошиловском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой пресс-службу МЧС региона. Вода пришла по руслу реки Царица. По пути поток подпитывался растаявшим снегом. Подтоплено одно домовладение. Угрозы населению нет . На месте работают сотрудники экстренных служб. Напомним, сегодня около 16 часов переполнившийся талыми водами пруд, размыл дорогу у поселка в Городищенском районе.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не уничтожит. В самих домах нужно приподнять от пола электроприборы и мебель. До начала потепления лучше вывезти снег со двора. И вместе с соседями очистить канавы и сточные желоба.

Предметы, находящиеся во дворе, стоит закрепить, чтобы они не уплыли. При поступлении талой воды во двор ее можно остановить мешками с песком. Также следует заранее подыскать место, где на время паводка можно разместить живность и домашних питомцев. Автомобилистам нужно быть предельно внимательными в пути - вода может повредить дорожное покрытие.



