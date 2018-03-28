Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину»







С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча жителей областного центра и его руководителя состоялась в Ворошиловском ДК. Свободных мест в зале практически не было, всего на приглашение откликнулись несколько сотен человек. В своем выступлении, которое сопровождалось презентацией на экране, сити-менеджер рассказал о главных успехах мэрии в прошлом году и поведал, к чему волгоградцам стоит готовиться в этом. Какие дороги ожидает капитальный ремонт, продолжат ли власти приводить в порядок Центральную набережную, в каких парках развернутся работы по благоустройству – об этом и других направлениях работы собравшимся подробно доложил Виталий Лихачев. Что касается появления в Волгограде новых зеленых зон, то их общая площадь сегодня достигла 1,6 гектара. В прошлом году в городе высадили 15 тысяч саженцев деревьев и кустарников.













Обновление коснулось и жилых кварталов. Так, за минувший год комплексное благоустройство выполнено в 43 дворах – это 96 многоквартирных домов, в которых проживают 20 тысяч человек. Глава администрации Волгограда напомнил присутствующим, что в день выборов президента России 18 марта горожане участвовали в рейтинговом голосовании за лучшие дизайн-проекты благоустройства территорий. Наибольшее число голосов было отдано за два проекта, каждый из которых касается преображения поймы реки Царица в Центральном районе. Работы по оборудованию склонов для удобного спуска к музею «Россия – моя история» и дальнейшее благоустройство участка вблизи Астраханского моста начнутся в этом году. По словам Виталия Лихачева, от молодежи в администрацию города поступила масса предложений – например, оборудовать скейтпарк, роллердром, дендрарий. Пожилое поколение просит предусмотреть зону для релакса и чтения в летнее время года. «Все предложения систематизированы, отображены в эскизном проекте, который мы будем планомерно, поэтапно воплощать», - пояснил глава администрации.













Многих гостей встречи, которые обратились с вопросами к руководителю Волгограда, интересовали более приземленные, житейские проблемы, с которыми каждый день сталкиваются горожане. Один из первых вопросов касался свалок, которые вот-вот обнажатся после схода последнего снега. Спросили у градоначальника, замечает ли мэрия дыры в относительно новом асфальте – к примеру, на проспекте Жукова. Другого волгоградца беспокоит «разорванная» ветка скоростного трамвая, которая не позволяет добраться из Тракторозаводского района до Ворошиловского без пересадок. Справился ли с вопросами горожан глава администрации и что полезного из его ответов почерпнули волгоградцы – смотрите в видеоматериале ИА «Высота 102».



