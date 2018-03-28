К двум с половиной и полутора годам колонии общего режима приговорил сегодня Николаевский районный суд Галину Щетину и Назым Бажурову. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщин признали виновными в хищении семи миллионов рублей.

С апреля по август 2017 года начальница главной кассы Николаевского почтамта Щетина похитила около 5,5 миллионов рублей, хранившихся в кассе. Еще 1,5 миллиона украла кассир Бажурова. Пропажа денег вскрылась во время очередной ревизии. Свою вину женщины полностью признали и вернули часть денег. Их взяли под стражу в зале суда. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

Уголовные дела расследовали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.