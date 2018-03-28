



Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, который находится с рабочим визитом в Астрахани, жестко раскритиковал работу сити-менеджера Астрахани Олега Полумордвинова. Как сообщили в пресс-службе ОП России, за два дня работы он побывал более чем на 20 объектах. На расширенном заседании Игорь Шпектор озвучил губернатору Александру Жилкину и присутствующим свои предложения по развитию региона.

В ходе совещания Игорь Шпектор жестко раскритиковал работу сити-менеджера г. Астрахани Олега Полумордвинова. «Ваша работа на очень низком уровне. Вы не имеете права так относиться к своему городу, — обратился он к представителю городской администрации. — Город очень грязный, пыльный. При том, что в Астрахани настолько красивые и изысканные здания, на которые приятно посмотреть. За два дня я ни разу не видел ни дворника, ни одной моющей машины. Такого нигде нет». В пример Игорь Шпектор привел более северные территории, где уже моют обочины, следят за чистотой повсеместно. «У вас же чисто только в центре. Как это понять? Посмотрите на ваши покосившиеся заборы с непонятной рекламой. Я не приму возражений по этой позиции. Я вижу невыполнение элементарных обязательств главы администрации по городу», — отрезал председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты РФ.







