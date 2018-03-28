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Астрахань
 28.03.2018 17:35

Сити-менеджера Астрахани подвергли жесткой критике за неухоженный город


Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, который находится с рабочим визитом в Астрахани, жестко раскритиковал работу сити-менеджера Астрахани Олега Полумордвинова. Как сообщили в пресс-службе ОП России, за два дня работы он побывал более чем на 20 объектах. На расширенном заседании Игорь Шпектор озвучил губернатору Александру Жилкину и присутствующим свои предложения по развитию региона. 
В ходе совещания Игорь Шпектор жестко раскритиковал работу сити-менеджера г. Астрахани Олега Полумордвинова. «Ваша работа на очень низком уровне. Вы не имеете права так относиться к своему городу, — обратился он к представителю городской администрации. — Город очень грязный, пыльный. При том, что в Астрахани настолько красивые и изысканные здания, на которые приятно посмотреть. За два дня я ни разу не видел ни  дворника, ни одной моющей машины. Такого нигде нет». В пример Игорь Шпектор привел более северные территории, где уже моют обочины, следят за чистотой повсеместно. «У вас же чисто только в центре. Как это понять? Посмотрите на ваши покосившиеся заборы с непонятной рекламой. Я не приму возражений по этой позиции. Я вижу невыполнение элементарных обязательств главы администрации по городу», — отрезал председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты РФ.


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В Волгограде стадион «Зенит» застрахуют на время матчей ЧМ от диверсий и терактов МБУ «Ротор-Волгоград-2» выступило заказчиком аукциона на страхование гражданской ответственности на сумму немногим более одного миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объект страхования – стадион «Зенит», который, как известно, будет использоваться в качестве тренировочной площадки для команд – участниц матчей ЧМ-2018 в городе-герое. Страховые обязательства предусмотрены для третьих лиц – видимо, для игроков сборных государств, которые приедут в Волгоград. Период страхования довольно небольшой – с 30 мая по 18 июля. Один из рисков, которые должна покрыть страховка, связана с терактом или диверсией. Страховые выплаты должны покрыть ущерб здоровью, например, лечение и реабилитацию, ущерб...
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"Доска позора": В Волгограде у банка начался паводок «Посмотрите, что творится напротив  сбербанка по адресу Жукова, 101». С таким заявлением обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители Дзержинского района Волгограда. По их словам, эта ситуация повторяется из года в год. Каждую весну здесь тонут в воде не только прохожие, но и машины.  «Удивительно, как сами сотрудники банка добираются до своих рабочих мест, - недоумевают граждане. – Трудно представить, как волгоградцы  доползают  до входа в здание. Тут без резиновых сапог точно не обойтись. Однако никто уже в течение многих лет не шевелит пальцем, чтобы устранить проблему».    Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников,...
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Расследования 28.03.2018 14:32

Собственник  трехкомнатной квартиры в Красноармейском районе Волгограда остался без жилья. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана  Черединина, 44-летний местный  житель ухаживал за престарелым родственником в другом городе, периодически приезжая в г. Волгоград и проверяя состояние квартиры с оставшимся в ней имуществом. Приехав домой в очередной раз, он обнаружил, что входная дверь заменена, а в квартире проживают посторонние лица. Выяснилось, что от его имени в 2016 году по подложному договору купли-продажи право собственности на квартиру было переоформлено на постороннее лицо. В дальнейшем квартиру дважды перепродали. При этом...
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Происшествия 28.03.2018 14:22

Волгоградцы преодолевают затопленные подземные переходы в "сапогах" из пакетов (ВИДЕО) Талые воды залили подземный переход через Третью Продольную в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Изношенные коммуникации подбросили немало работы коммунальщикам.  За ночь через повреждения лестницы в подземку, расположенную буквально у порога службы инкассации, попало около 20 кубометров воды и грязи. Откачивать воду рабочие  начали с утра.   В то же время чтобы добраться на работу, учебу или в магазин, волгоградцам приходится пересекать водную преграду по импровизированном отмосткам.  Для защиты ног  от  воды горожане используют полиэтиленовые пакеты из ближайшего супермаркета.  Отметим, немногим лучше обстоят дела и у ещё одного перехода через транспортную артерию,  находящегося на улице имени 8-й Воздушной...
Прочитана: 4493 раз
Здравоохранение 28.03.2018 13:43 (Обновлено: 28.03.2018 13:46)

В Волгоградской области ежегодно выявляют около десятка тысяч онкобольных Развитие онкологической службы региона стало темой выездного рабочего совещания губернатора Андрея Бочарова в Волгоградском областном онкодиспансере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в частности, поднимался вопрос о замене и модернизации  оборудования в онкологической службе. Так, принято решение поставке современного оборудования для лучевой терапии: запланирована замена двух аппаратов, также прорабатывается вопрос проектирования и строительства центра позитронно-эмиссионной томографии — это новый эффективный метод ранней диагностики онкозаболеваний, который позволяет полностью излечить пациента. Уже в этом году к существующим подразделениям областного онкодиспансера в Волжском, Камышине и Михайловке добавится новый филиал в Урюпинске. Это позволит увеличить охват населения, профильная...
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Общество 28.03.2018 13:11

Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск волгоградца к ООО «Муниципальная управляющая компания г.Волгограда» о восстановлении отопления в ванной комнате квартиры, компенсации морального вреда и взыскании штрафа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, коммунальщики с весны 2014 года не обеспечивали  подачу в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества  по горячему водоснабжению, так как в выше расположенной квартире была демонтирована часть циркуляционного трубопровода после аварии. Истец жаловался, что его обращения остаются без ответа, а он вынужден мерзнуть в ванной комнате. При том, что он пережил Великую Отечественную войну в Сталинграде, будучи ребенком, а теперь, в мирное время, ему остается...
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Расследования 28.03.2018 12:18

Супруги из Волгоградской области предстали перед судом за уклонение от уплаты налогов и причинение имущественного ущерба на общую сумму свыше 25 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 42-летний мужчина и 38-летняя женщина не только вели совместное хозяйство, но и возглавляли одну сельскохозяйственную фирму.  По версии следствия, в 2013 году семейная парочка для заключения двух кредитных договоров на получение 18,5 млн. рублей изготовила и предоставила  в банк поддельные договоры поручительства от имени одной из знакомых. В связи с неисполнением организацией обязательств по погашению кредита банк взыскал с поручителя порядка 7 млн....
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"Ротор-Волгоград" победил лидера ФНЛ "Енисея" - 1:0
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"Доска позора": Управляющая компания в Волгограде игнорирует сигналы жильцов многоэтажки об угрозе пожараКомментарии25
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«Сады Придонья»: Питаться правильно – просто!
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