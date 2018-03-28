«Доска позора»: В Волгограде износились спартановские «штаны»





Состояние развилки на ул. Николая Отрады на Спартановке в Волгограде – въезд в Волжский, который водители еще называют «штанами» - возвращает автолюбителей к печальному прошлому – разбитым дорогам города-героя, которое, к счастью, все уже потихоньку забывают. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, более двух недель назад здесь сняли слой старого асфальта, чтобы уложить выравнивающее полотно.





Однако из-за погодных условий начало работ все время переносится. В результате данный участок стал труднопреодолимым препятствием для водителей, которые, чтобы миновать опасные и глубокие ямы, вынуждены сбрасывать скорость на своих автомобилях и маневрировать, чтобы не оставить в них колеса машин. В результате здесь даже не в час пик достаточно плотное движение. А утром, и вечером – заторы. «Этот участок – как гладильная доска, сплошное мучение для автолюбителей, - рассказали волгоградцы. – Мы понимаем, что ремонтировать дорогу с лужами сложно. Но ведь, когда дорожники снимали слой асфальта, они должны были предположить, что настанет весенняя распутица? Дождались бы установления сухой погоды и приступали к работам. Теперь вообще непонятно, когда здесь все доведут до ума».



