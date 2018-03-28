В Волгограде территорию токсичной свалки превратят в оазис









Большие работы по рекультивации земель планируется провести на территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области объявил электронный аукцион по поиску подрядчика, который превратит за шесть лет территорию свалки в зеленый оазис. На эти цели планируется выделить из бюджета Волгоградской области более 37,3 миллиона рублей. Средства будут выделяться ежегодно с 2018 до 2023 гг. включительно. Наибольший объем финансирования - свыше 20 миллионов рублей - приходится на этот год. Согласно технической документации, подрядчику предстоит в прямом смысле поработать с землей, а именно произвести планировку территории на площади более 39 га: засыпать провалы, канавы и овраги, завезти минеральные и органические удобрения. Только после этого необходимо будет выполнить посев многолетних трав, а также высадить свыше 6 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Победителю аукциона придется также систематически поливать зеленые насаждения, косить траву и вывозить ее на лицензированные объекты.

Напомним, к ликвидации токсичной свалки в Кировском районе приступили летом 2017 года. Конкурс на проведение работ стоимостью 813 миллионов рублей выиграло ООО "ЭкоТехСервис". Эта свалка долгое время отравляла жизнь волгоградцам в буквальном смысле слова. Когда начинали тлеть загрязненные химическими веществами грунты, неприятный запах ощущался почти по всему городу. Токсичную свалку, как ранее сообщалось, должны ликвидировать до середины 2018 года. Эти работы осуществляются в рамках приоритетного проекта "Чистая страна".



