В волгоградском поселке Заря построена новая котельная









«Концессии теплоснабжения» продолжают строительство в Волгограде блочно-модульных котельных, призванных заменить устаревшие и неэффективные источники тепловой энергии и повысить качество и надежность теплоснабжения.

Среди таких объектов – газовая блочно-модульная котельная в поселке Заря Красноармейского района, построенная в ходе инвестпрограммы 2017 года. В поселке расположено три многоквартирных дома, детский сад и около десяти частных домовладений. Как пояснил заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Александр Евдокименко, много лет потребителей питал сторонний источник теплоснабжения ГУП ВОСХП «Заря». Однако эта котельная признана неэффективной, собственник решил вывести ее из эксплуатации. В этой ситуации «Концессии теплоснабжения» взяли на себя обязательство по строительству современного источника тепла.

Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель технического директора «Концессий водоснабжения» Алексей Баранов, в конце прошлого года котельная начала работать в тестовом режиме, испытания пройдены успешно. В БМК полностью автоматизирован процесс управления подачей ресурсов потребителям. Установлено новое современное оборудование.

Для контроля качества химического состава теплоносителя «Концессии теплоснабжения» начали использовать здесь технологию, не имеющую аналогов в Волгограде. Это – специальная автоматическая установка, через которую непрерывно циркулирует производственная вода. В заданное время оборудование самостоятельно анализирует воду по трем важнейшим показателям: содержание кислорода, жесткость и кислотность. Одновременно предусмотрена возможность передачи полученных сведений в лабораторию Центра химического надзора компании в режиме онлайн для дальнейшей обработки.

Подобная технология используется в областном центре впервые. Она значительно повышает эффективность анализа химического состава воды в котельных, а также позволяет дистанционно контролировать ее качество на удаленных объектах теплового хозяйства. Благодаря этому обеспечивается надежность функционирования трубопроводов системы теплоснабжения.

По словам директора ООО «Концессии теплоснабжения» Эдуарда Шпаковского, объем вложений в модернизацию теплового хозяйства Волгограда в 2017 году составил 1,85 млрд. рублей. Для надежности теплоснабжения и улучшения горячего водоснабжения компания продолжит замену теплосетей, реконструкцию старых котельных, строительство новых автоматизированных котельных и циркуляционных трубопроводов.

Работа компании основана не только на внедрении технических новаций, но и на новых принципах финансирования. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

Подробности – в видео ИА «Высота 102»









