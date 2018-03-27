Мошенники оставили волгоградца без трехкомнатной квартиры





Собственник трехкомнатной квартиры в Красноармейском районе Волгограда остался без жилья. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 44-летний местный житель ухаживал за престарелым родственником в другом городе, периодически приезжая в г. Волгоград и проверяя состояние квартиры с оставшимся в ней имуществом.

Приехав домой в очередной раз, он обнаружил, что входная дверь заменена, а в квартире проживают посторонние лица. Выяснилось, что от его имени в 2016 году по подложному договору купли-продажи право собственности на квартиру было переоформлено на постороннее лицо. В дальнейшем квартиру дважды перепродали. При этом сам мужчина никаких сделок с квартирой не совершал, документы не подписывал, денег не получал. Расследование уголовного дела проводится СУ УМВД России по г.Волгограду. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой г. Волгограда на контроль. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.