



Развитие онкологической службы региона стало темой выездного рабочего совещания губернатора Андрея Бочарова в Волгоградском областном онкодиспансере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в частности, поднимался вопрос о замене и модернизации оборудования в онкологической службе. Так, принято решение поставке современного оборудования для лучевой терапии: запланирована замена двух аппаратов, также прорабатывается вопрос проектирования и строительства центра позитронно-эмиссионной томографии — это новый эффективный метод ранней диагностики онкозаболеваний, который позволяет полностью излечить пациента. Уже в этом году к существующим подразделениям областного онкодиспансера в Волжском, Камышине и Михайловке добавится новый филиал в Урюпинске. Это позволит увеличить охват населения, профильная медпомощь станет доступнее для жителей отдаленных районов региона.

«Ситуация в Волгоградской области сложная: порядка десяти тысяч человек мы ежегодно дополняем в список людей с онкозаболеваниями. Отчасти это связано с более качественными обследованиями, которые начали проводить. Но только комплексная и системная работа поможет снизить смертность», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, за последние два года в онкодиспансере создано маммологическое отделение, где проводят онкопластические операции. Внедрена система жидкостной цитологии для проведения ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин. В мае 2107 года в диспансере создано единственное в ЮФО отделение реабилитации, где медики оказывают не только специализированную, но и психологическую и физиотерапевтическую помощь пациентам. Кроме того, в прошлом году в регионе более 182 тысяч человек приняли участие в профилактических акциях по раннему выявлению онкозаболеваний.



