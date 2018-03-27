Волгоградец добился теплых отношений с УК

Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск волгоградца к ООО «Муниципальная управляющая компания г.Волгограда» о восстановлении отопления в ванной комнате квартиры, компенсации морального вреда и взыскании штрафа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, коммунальщики с весны 2014 года не обеспечивали подачу в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества по горячему водоснабжению, так как в выше расположенной квартире была демонтирована часть циркуляционного трубопровода после аварии. Истец жаловался, что его обращения остаются без ответа, а он вынужден мерзнуть в ванной комнате. При том, что он пережил Великую Отечественную войну в Сталинграде, будучи ребенком, а теперь, в мирное время, ему остается только терпеть неудобства в своей квартире. Несмотря на то, что в управляющей компании пытались перенести ответственность за отсутствие отопления в ванной комнате пенсионера на «Концессии теплоснабжения», вины компании в сложившейся ситуации установлено не было. Так, температура воды на вводе в жилой дом соответствовала нормам. Выслушав объяснения сторон, экспертов, суд признал иск обоснованным и подлежащим удовлетворению частично. Так, управляющая компания должна будет восстановить в течение месяца работоспособность циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в жилом доме, где проживает пенсионер. Также суд посчитал необходимым удовлетворить требования мужчины о частичной компенсации морального вреда в размере 10000 руб., поскольку материалами дела установлено нарушение прав истца, как потребителя, а также штрафа в размере 50% от взысканной суммы, в размере 5000 руб.



