"Доска позора": В Волгограде у банка начался паводок





«Посмотрите, что творится напротив сбербанка по адресу Жукова, 101». С таким заявлением обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители Дзержинского района Волгограда. По их словам, эта ситуация повторяется из года в год. Каждую весну здесь тонут в воде не только прохожие, но и машины.

«Удивительно, как сами сотрудники банка добираются до своих рабочих мест, - недоумевают граждане. – Трудно представить, как волгоградцы доползают до входа в здание. Тут без резиновых сапог точно не обойтись. Однако никто уже в течение многих лет не шевелит пальцем, чтобы устранить проблему».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.







