|Общество
|28.03.2018 14:39
"Доска позора": В Волгограде у банка начался паводок
«Посмотрите, что творится напротив сбербанка по адресу Жукова, 101». С таким заявлением обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители Дзержинского района Волгограда. По их словам, эта ситуация повторяется из года в год. Каждую весну здесь тонут в воде не только прохожие, но и машины.
«Удивительно, как сами сотрудники банка добираются до своих рабочих мест, - недоумевают граждане. – Трудно представить, как волгоградцы доползают до входа в здание. Тут без резиновых сапог точно не обойтись. Однако никто уже в течение многих лет не шевелит пальцем, чтобы устранить проблему».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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|Экономика
|28.03.2018 15:32
Два ведущих волгоградских оператора рекламного рынка попросили власти города о бюджетных преференциях в связи с проведением ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102», всецелую поддержку бизнес-сообществу за счет казны считает необходимым оказать глава комитета гордумы по экономике, предпринимательству и торговле Леонид Семергей. Проект решения о введении временных льгот уже разработан, одобрен данным комитетом (трое депутатов – «за», двое – «против») и экономическим блоком администрации города. Если городская дума примет положительное решение, то плата за размещение объектов наружной рекламы на весь 2018 год будет снижена. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета,...
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|Экология
|28.03.2018 15:08
Большие работы по рекультивации земель планируется провести на территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области объявил электронный аукцион по поиску подрядчика, который превратит за шесть лет территорию свалки в зеленый оазис. На эти цели планируется выделить из бюджета Волгоградской области более 37,3 миллиона рублей. Средства будут выделяться ежегодно с 2018 до 2023 гг. включительно. Наибольший объем финансирования - свыше 20 миллионов рублей - приходится на этот год. Согласно технической документации, подрядчику предстоит в прямом смысле поработать с землей, а именно...
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|Общество
|28.03.2018 15:07
МБУ «Ротор-Волгоград-2» выступило заказчиком аукциона на страхование гражданской ответственности на сумму немногим более одного миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объект страхования – стадион «Зенит», который, как известно, будет использоваться в качестве тренировочной площадки для команд – участниц матчей ЧМ-2018 в городе-герое. Страховые обязательства предусмотрены для третьих лиц – видимо, для игроков сборных государств, которые приедут в Волгоград. Период страхования довольно небольшой – с 30 мая по 18 июля. Один из рисков, которые должна покрыть страховка, связана с терактом или диверсией. Страховые выплаты должны покрыть ущерб здоровью, например, лечение и реабилитацию, ущерб...
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|Расследования
|28.03.2018 14:32
Собственник трехкомнатной квартиры в Красноармейском районе Волгограда остался без жилья. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 44-летний местный житель ухаживал за престарелым родственником в другом городе, периодически приезжая в г. Волгоград и проверяя состояние квартиры с оставшимся в ней имуществом. Приехав домой в очередной раз, он обнаружил, что входная дверь заменена, а в квартире проживают посторонние лица. Выяснилось, что от его имени в 2016 году по подложному договору купли-продажи право собственности на квартиру было переоформлено на постороннее лицо. В дальнейшем квартиру дважды перепродали. При этом...
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|Происшествия
|28.03.2018 14:22
Талые воды залили подземный переход через Третью Продольную в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Изношенные коммуникации подбросили немало работы коммунальщикам. За ночь через повреждения лестницы в подземку, расположенную буквально у порога службы инкассации, попало около 20 кубометров воды и грязи. Откачивать воду рабочие начали с утра. В то же время чтобы добраться на работу, учебу или в магазин, волгоградцам приходится пересекать водную преграду по импровизированном отмосткам. Для защиты ног от воды горожане используют полиэтиленовые пакеты из ближайшего супермаркета. Отметим, немногим лучше обстоят дела и у ещё одного перехода через транспортную артерию, находящегося на улице имени 8-й Воздушной...
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|Здравоохранение
|28.03.2018 13:43 (Обновлено: 28.03.2018 13:46)
Развитие онкологической службы региона стало темой выездного рабочего совещания губернатора Андрея Бочарова в Волгоградском областном онкодиспансере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в частности, поднимался вопрос о замене и модернизации оборудования в онкологической службе. Так, принято решение поставке современного оборудования для лучевой терапии: запланирована замена двух аппаратов, также прорабатывается вопрос проектирования и строительства центра позитронно-эмиссионной томографии — это новый эффективный метод ранней диагностики онкозаболеваний, который позволяет полностью излечить пациента. Уже в этом году к существующим подразделениям областного онкодиспансера в Волжском, Камышине и Михайловке добавится новый филиал в Урюпинске. Это позволит увеличить охват населения, профильная...
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|Общество
|28.03.2018 13:11
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск волгоградца к ООО «Муниципальная управляющая компания г.Волгограда» о восстановлении отопления в ванной комнате квартиры, компенсации морального вреда и взыскании штрафа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, коммунальщики с весны 2014 года не обеспечивали подачу в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества по горячему водоснабжению, так как в выше расположенной квартире была демонтирована часть циркуляционного трубопровода после аварии. Истец жаловался, что его обращения остаются без ответа, а он вынужден мерзнуть в ванной комнате. При том, что он пережил Великую Отечественную войну в Сталинграде, будучи ребенком, а теперь, в мирное время, ему остается...
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|Расследования
|28.03.2018 12:18
Супруги из Волгоградской области предстали перед судом за уклонение от уплаты налогов и причинение имущественного ущерба на общую сумму свыше 25 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 42-летний мужчина и 38-летняя женщина не только вели совместное хозяйство, но и возглавляли одну сельскохозяйственную фирму. По версии следствия, в 2013 году семейная парочка для заключения двух кредитных договоров на получение 18,5 млн. рублей изготовила и предоставила в банк поддельные договоры поручительства от имени одной из знакомых. В связи с неисполнением организацией обязательств по погашению кредита банк взыскал с поручителя порядка 7 млн....
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|Общество
|28.03.2018 12:07
В Минстрое РФ готовы исправить недоразумение с двойной оплатой за тепло жителям Волгоградской области
В Минстрое РФ подготовлен проект изменений, которые предполагается ввести в правила предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме, оборудованных индивидуальной системой отопления. Как сообщили в администрации президента жителям Волжского, столкнувшимся с проблемой двойного начисления платы за отопление, указанным документом предусматривается введение новой формулы расчета платы за отопление. Согласно будущей формуле собственники помещений с автономными газовыми котлами будут оплачивать централизованный обогрев только общего имущества многоквартирного дома, а не своих квартир, за который они и так платят исправно каждый месяц, исходя из показаний индивидуальных счетчиков. Как сообщает ИА "Высота 102", в администрацию президента волжане, представляющие около 170 семей, попавших...
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|Астрахань
|28.03.2018 11:37
Маленькую астраханку удочерила пара из Ставрополя. Теперь семьи больше нет, в живых остался только отец. Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни его жены и дочери. Об этом телеканалу «Астрахань 24» стало известно от источника, знакомого с семьей. Когда все формальности по процедуре удочерения были решены, ставропольцы забрали ребенка с собой, а в октябре прошлого года переехали в Кемерово. В минувшее воскресенье 5-летняя девочка вместе с мамой погибли. В этот день они отправились на каток. «Когда мы с ней познакомились, ей было около двух лет. Мы снимали репортаж в детском доме. Девчонка была очень хорошая, глазища в...
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|Общество
|28.03.2018 11:27
Жители дома 18 А по улице Коммунистической не могут достучаться ни до управляющей компании «Уютный город», ни до администрации Центрального района, - сообщили они ИА «Высота 102». «В самом центре Волгограда, рядом с ЖД вокзалом, мусорная свалка, с которой бороться, судя по всему, никто не желает, несмотря на наши многочисленные жалобы. В нашем дворе стоят всего-навсего два бака для мусора, которых, конечно же, не хватает на всех, - делятся волгоградцы. - В самом доме находятся магазины, рядом Дом печати, - и все несут отходы...
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|Общество
|28.03.2018 10:39
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым у ООО «Автоград» изъяты объекты недвижимости для муниципальных нужд с установлением компенсации. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества в Волгограде было принято городской администрацией в 2016 году в целях строительства объекта местного значения – транспортно-пересадочного узла в Центральном районе города. Изъятию подлежало несколько малоэтажных кирпичных зданий по ул. Михаила Балонина, 11г, и здание клуба с кафе, расположенное на ул. Невской, 2а. Департамент муниципального имущества администрации Волгограда направил в адрес ООО «Автоград» проект соглашения об изъятии объектов. Однако...
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|Общество
|28.03.2018 10:04
В Волгограде приспущены государственные российские флаги на зданиях органов власти региона и города и коммерческих компаний. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Напомним, сегодня в России объявлен день траура в память погибших в результате страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По последним данным, в огне погибли 64 человек, среди них – 41 ребенок. В Волгограде в понедельник и во вторник прошли три акции памяти по жертвам пожара. В регионе, как и по всей стране, отменены развлекательные мероприятия.
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|Общество
|28.03.2018 04:29
Житель Волгограда ищет хозяина потерявшейся собаки породы хаски. По его словам, на улице Тимирязева в Краснослободске Среднеахтубинского района он заметил пса, который сидел рядом с магазином и будто ждал на время отошедшего хозяина. Однако, как сообщил ИА «Высота 102» волгоградец, очевидцы рассказали ему, что эту картину они наблюдают каждый день вот уже месяц. Пес, правда, уходит на какое-то время, а потом возвращается на прежнее место. Желающих забрать его было очень много, приезжали из Дубовки и Волгограда, но в руки он никому так и не дался. «У меня у самого в доме три собаки, но хаски - это...
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|Общество
|27.03.2018 20:39
Старт очередному, 14-му конкурсу социальных и культурных проектов объявлен сегодня Компанией «ЛУКОЙЛ» на совещании в режиме видеоконференции с главами администраций муниципальных районов и городских округов. Как сообщает ИА «Высота 102», открывшая совещание заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева подчеркнула, что это событие тем более значимо, что 2018 год объявлен «годом добровольца» и это направление сейчас очень востребовано и популярно: «Для региона участие в подобных конкурсах очень важно, мы вовлекаем в решение государственных задач гражданское общество и способствуем развитию гражданской инициативы. И полезных дел при поддержке ЛУКОЙЛа будет еще много». Напомним, что...
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28 марта 15:08
28 марта 14:39
"Доска позора": В Волгограде у банка начался паводок 7
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Общество
28 марта 14:39
"Доска позора": В Волгограде у банка начался паводок 7
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28 марта 12:07
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