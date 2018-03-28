В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференциях

Два ведущих волгоградских оператора рекламного рынка попросили власти города о бюджетных преференциях в связи с проведением ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102», всецелую поддержку бизнес-сообществу за счет казны считает необходимым оказать глава комитета гордумы по экономике, предпринимательству и торговле Леонид Семергей. Проект решения о введении временных льгот уже разработан, одобрен данным комитетом (трое депутатов – «за», двое – «против») и экономическим блоком администрации города. Если городская дума примет положительное решение, то плата за размещение объектов наружной рекламы на весь 2018 год будет снижена. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета, составит 0,75. Преференции рекламщикам приведут к выпадающим доходам бюджета Волгограда в сумме 22,4 млн рублей. Однако, по убеждению самих компаний, в случае непредоставления льгот убытки для казны города будут еще больше.













Обращение на имя главы Волгограда Андрея Косолапова еще от 27 октября 2017 года подписали руководители ООО «Сити-Экспресс» и филиала ООО «АПР-Сити/ТВД». Во владении каждой из фирм – примерно по 9 тысяч квадратных метров рекламных площадей в городе. В письме говорится, что в рамках подготовки к мундиалю властями принято решение о демонтаже десятков рекламных щитов, установленных по маршруту следования ЧМ-2018. «У операторов рекламного рынка – это самые востребованные клиентами конструкции. Компании понесут большие потери и дополнительные расходы», - выразили тревогу авторы текста.













Обе коммерческие организации пожаловались главе города едва ли не на бедственное положение – с 2014 по 2016 годы в связи с кризисом в экономике их доходы сократились более чем на 40%. Причем годовые убытки исчисляются миллионами рублей. Председатель профильного думского комитета Леонид Семергей (на фото - в центре), который проникся бедами рекламщиков, в пояснительной записке к проекту решения о преференциях отраслевым структурам указал, что на сегодняшний день в рамках подготовки к ЧМ-2018 уже снесены 29 рекламных конструкций, право размещения которых компании получили по итогам торгов.

Кроме того, как отмечено в пояснительной записке, три дня до даты первого матча в Волгограде и один день после игр в двухкилометровой зоне и вдоль протокольных маршрутов все рекламные конструкции придется освободить от коммерческой загрузки. «Будет разрешена только реклама FIFA, его спонсоров и партнеров», - говорится в документе. Размещение своей информации международная федерация футбола оплатит волгоградским рекламщикам, но эти суммы могут быть гораздо ниже действующих расценок. Оставшиеся пустыми стороны билбордов, как поясняет глава думского профильного комитета, собственники конструкций должны будут завесить социальной рекламой за собственный счет. «По оценкам рекламных компаний, в течение двух месяцев они не смогут полноценно обслуживать коммерческих клиентов. Организации потеряют около 50% объема размещаемой рекламы, что составит 18 млн рублей», - беспокоится за бизнесменов руководитель думского комитета Семергей. Потери для бюджета города, как прикинули сами рекламщики, и с ними согласился депутат, могут составить и вовсе 31,3 млн рублей. Каким образом рассчитывались эти цифры и проверялись ли думой – в пояснительной записке не говорится.













Обратившиеся к депутатам операторы рекламного рынка указали на то, что подготовка к мундиалю повлияет на их коммерческую сферу двойственно. С одной стороны, развитие инфраструктуры Волгограда улучшает его экономический климат, с другой - накладывает определенные ограничения на местный бизнес. Однако в аналогичной ситуации оказались и многие другие предприниматели, в частности, занимающиеся нестационарной торговлей. Как известно, проспект Ленина в центре города, проспект Жукова – так называемый клиентский маршрут FIFA – еще в прошлом году очистили от киосков и павильонов. Однако думский комитет по экономике, предпринимательству и торговле проникся трудностями именно рекламных компаний.













Любопытно, что совладельцем вышеупомянутой фирмы «Сити-экспресс» еще несколько лет назад был депутат Волгоградской городской думы, зампредседателя возглавляемого Семергеем комитета Алексей Зверев. Вот уже второй год он и его коллега по думе и бизнесу Евгений Щур находятся под арестом в рамках расследования громкого уголовного дела. Думцам инкриминируют многомиллионное мошенничество с автострахованием. С Семергеем депутат Зверев имеют приятельские отношения – настолько близкие, что год назад Леонид Леонидович предложил членам думской фракции «Единая Россия» ходатайствовать о вызволении из-под стражи своего сотоварища. Инициатива депутата вызвала среди его коллег только недоумение.













Думский комитет по экономике, предпринимательству и торговле, в котором Зверев являлся заместителем, и в прежние годы ратовал за создание максимально комфортных условий для рекламного бизнеса. ИА «Высота 102» сообщало об этом неоднократно. Согласно декларации о доходах господина Зверева за 2013 год, он владел 40% долей компании «Сити-экспресс». Сегодня учредители в этой фирме иные – Георгий Козицкий, Елена Ломова и Алла Катасонова. Первых двух владельцев компании можно смело назвать бизнес-партнерами Зверева, по крайней мере, в недалеком прошлом. Вместе они открыли и закрыли не одну коммерческую структуру. К примеру, все трое являлись учредителями ООО «Авто-сити», ООО «Парк-Авто» и других фирм.

Общественный интерес может представлять и фигура нынешнего совладельца и гендиректора «Сити-экспресс» Георгия Козицкого. С 2003 по 2009 год он являлся депутатом Волгоградской областной думы. Будучи зампредседателя парламентского комитета по развитию предпринимательства Козицкий в 2008 году яростно критиковал действия мэрии Волгограда, которая инициировала повышение платы за размещение уличной рекламы. После того, как городская дума утвердила данное решение, волгоградские рекламщики устроили властям акцию протеста. «Через несколько дней «Сити-экспресс» разместила на своих щитах плакаты, на которых мэрия метафорически была изображена в виде крысы, поедающей наружную рекламу», - сообщало ИА «Высота 102» 18 января 2008 года. К слову, тогда применялись аналогичные теперешним методы воздействия на органы власти: организовывались коллективные обращения от рекламного сообщества, в которых предрекалась гибель бизнеса и многомиллионные потери для муниципального бюджета. Показательно, что базовая ставка стоимости одного квадратного метра площади информационного поля рекламной конструкции за последние 10 лет ни разу не повышалась. Этот факт, вероятно, тоже можно считать определенной мерой поддержки рекламного бизнеса. Тем не менее, представители отрасли настаивают на дополнительных льготах. Что касается второй рекламной структуры - «АПР-Сити/ТВД», фигурирующей в обращении к главе города, то она является филиалом крупной федеральной компании, имеющей представительства в полутора десятках регионов страны. Согласно данным из ЕГРЮЛ, ее учредителем является ООО «Меркури оутдор дисплейс лимитед», зарегистрированное в оффшорах – на Виргинских островах. В сведениях о компании в госреестре также содержатся данные о наличии обременения – залога в банке «ВТБ» до 2023 года.









Получат ли волгоградские операторы рекламного рынка муниципальную льготу – решит Волгоградская городская дума. Опыт 10-летней давности подсказывает, что в случае отклонения проекта власти города снова могут обозвать обидными словами, а то и выставить посмешищем перед волгоградцами. По данным пресс-службы представительного органа, данный проект будет рассмотрен на ближайшем думском заседании.



