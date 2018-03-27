Супруги из Волгоградской области предстали перед судом за уклонение от уплаты налогов и причинение имущественного ущерба на общую сумму свыше 25 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 42-летний мужчина и 38-летняя женщина не только вели совместное хозяйство, но и возглавляли одну сельскохозяйственную фирму.

По версии следствия, в 2013 году семейная парочка для заключения двух кредитных договоров на получение 18,5 млн. рублей изготовила и предоставила в банк поддельные договоры поручительства от имени одной из знакомых.

В связи с неисполнением организацией обязательств по погашению кредита банк взыскал с поручителя порядка 7 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемые во 2 квартале 2016 года супруги включили в декларации заведомо ложные сведения о закупке сельскохозяйственной продукции у шести организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. В результате они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 18,7 млн. рублей. Вину в инкриминируемых деяниях супруги признали полностью.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.<

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд г.Волгограда. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под домашним арестом.

Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.







