В Минстрое РФ готовы исправить недоразумение с двойной оплатой за тепло жителям Волгоградской области





В Минстрое РФ подготовлен проект изменений, которые предполагается ввести в правила предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме, оборудованных индивидуальной системой отопления. Как сообщили в администрации президента жителям Волжского, столкнувшимся с проблемой двойного начисления платы за отопление, указанным документом предусматривается введение новой формулы расчета платы за отопление. Согласно будущей формуле собственники помещений с автономными газовыми котлами будут оплачивать централизованный обогрев только общего имущества многоквартирного дома, а не своих квартир, за который они и так платят исправно каждый месяц, исходя из показаний индивидуальных счетчиков.

Как сообщает ИА "Высота 102", в администрацию президента волжане, представляющие около 170 семей, попавших в патовую ситуацию, пожаловались после того, как проиграли коллективный иск ресурсоснабжающей организации, которая выставила им счета якобы за потребленное тепло квартирами, оборудованными индивидуальными газовыми котлами. Суммы финансовых претензий исчислялись десятками тысяч рублей. При этом особенное возмущение у волжан вызвал тот факт, что их заставляли платить за услугу, которую они не получали. Однако Волжский городской суд отклонил иск волжан, встав на сторону ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний.

Между тем, в ответе из администрации президента указывалось, что до урегулирования данной проблемы администрацией Волгоградской области был проведен ряд совещаний с органами местного самоуправления и поставщиками ресурса. «…Была доведена информация о наличии судебной практики по недопустимости начисления и выставления платежей гражданам, которые коммунальную услугу по отоплению не получают. В связи с этим ресурсоснабжающим организациям было рекомендовано прекратить начисление и выставление платы за отопление данной категории граждан», - говорится в ответе управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Впрочем, данный факт волжане опровергли. «Нам продолжают начислять плату за то, чем мы не пользовались, - рассказали они. – Мало того, если сейчас Волгоградский областной суд оставит в силе решение Волжского городского суда, с наших карточек судебными приказами взыщут ту самую мнимую задолженность за предыдущие годы. Пока будет принят новый порядок оплаты за отопление, мы останемся нищими».

Напомним, проблема с начислением платы за отопление в квартирах, оборудованных индивидуальными газовыми котлами, возникла не только у жителей Волжского, она является актуальной и для других регионов России. Ресурсоснабжающие организации воспользовались тем обстоятельством, что в правительстве РФ не озаботились разработкой особой формулы для начисления платы за тепло жителям многоквартирных домов, отказавшихся от централизованного отопления, и выставили заоблачные счета владельцам газовых котлов. Проблема была вынесена сначала на уровень Волжской городской думы, затем обсуждалась в Волгоградской областной думе, где в итоге был разработан проект обращение в Госдуму РФ с просьбой внести изменения в правила предоставления коммунальных услуг с учетом сложившихся обстоятельств и интересов данной категории граждан. Однако на данный момент он еще не принят регпарламентом.



