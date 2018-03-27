



Маленькую астраханку удочерила пара из Ставрополя. Теперь семьи больше нет, в живых остался только отец. Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни его жены и дочери. Об этом телеканалу «Астрахань 24» стало известно от источника, знакомого с семьей.

Когда все формальности по процедуре удочерения были решены, ставропольцы забрали ребенка с собой, а в октябре прошлого года переехали в Кемерово. В минувшее воскресенье 5-летняя девочка вместе с мамой погибли. В этот день они отправились на каток.

«Когда мы с ней познакомились, ей было около двух лет. Мы снимали репортаж в детском доме. Девчонка была очень хорошая, глазища в пол-лица, голубые. Я даже бегала к своим родственникам и говорила: «Давайте мы ее заберем». Девочка сильно в душу запала. С рук у меня не слезала два часа, пока мы там были. Позже я познакомилась с ее приемными родителями. Раз в полгода в скайпе созванивались. Один раз я им даже посылку отправляла с игрушками. Последний раз я с ними общалась в октябре. Они как раз переехали только в Кемерово, написали мне о том, что в Ставрополе они больше не живут, что решили туда перебраться поближе к родственникам», – сообщил источник.

Сегодня ночью отец опознал тела погибших дочки и жены.

Фото: Kemerovo.ru



