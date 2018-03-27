Жители дома 18 А по улице Коммунистической не могут достучаться ни до управляющей компании «Уютный город», ни до администрации Центрального района, - сообщили они ИА «Высота 102».

«В самом центре Волгограда, рядом с ЖД вокзалом, мусорная свалка, с которой бороться, судя по всему, никто не желает, несмотря на наши многочисленные жалобы. В нашем дворе стоят всего-навсего два бака для мусора, которых, конечно же, не хватает на всех, - делятся волгоградцы. - В самом доме находятся магазины, рядом Дом печати, - и все несут отходы к нам. И получается, что жильцам, которые платят за вывоз мусора, выбрасывать его просто некуда. Машина приезжает и забирает мусор, а все, что на земле, так и остается лежать мертвым грузом. Почему нельзя поставить большой бак? Почему УК не может или не хочет навести порядок?».

По словам жильцов, отдельный разговор про ремонты в квартирах: даже кирпичи со старыми окнами выносят к мусорным бакам. «Разве это правильно? Почему не нанять машину и не вывезти? Кто-то же должен за этим смотреть, - возмущаются собственники квартир. - И это все – в самом центре города».