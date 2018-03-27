В Волгограде приспустили флаги в знак траура

Житель Волгограда ищет хозяина потерявшейся собаки породы хаски. По его словам, на улице Тимирязева в Краснослободске Среднеахтубинского района он заметил пса, который сидел рядом с магазином и будто ждал на время отошедшего хозяина. Однако, как сообщил ИА «Высота 102» волгоградец, очевидцы рассказали ему, что эту картину они наблюдают каждый день вот уже месяц. Пес, правда, уходит на какое-то время, а потом возвращается на прежнее место. Желающих забрать его было очень много, приезжали из Дубовки и Волгограда, но в руки он никому так и не дался. «У меня у самого в доме три собаки, но хаски - это...