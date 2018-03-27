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Общество
 27.03.2018 20:39

ЛУКОЙЛ дал старт конкурсу социальных и культурных проектов в Волгоградской области



Старт очередному, 14-му конкурсу социальных и культурных проектов объявлен сегодня Компанией «ЛУКОЙЛ» на совещании в режиме видеоконференции с главами администраций муниципальных районов и городских округов. 
Как сообщает ИА «Высота 102», открывшая совещание заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева подчеркнула, что это событие тем более значимо, что 2018 год объявлен «годом добровольца» и это направление сейчас очень востребовано и популярно: «Для региона участие в подобных конкурсах очень важно, мы вовлекаем в решение государственных задач гражданское общество и способствуем развитию гражданской инициативы. И полезных дел при поддержке ЛУКОЙЛа будет еще много». 


 
Напомним, что первым организатором конкурса в Волгоградской области стало нефтедобывающее предприятие Компании – «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (его сегодняшний приемник – АО «РИТЭК») во главе с Николаем Николаевым. Это предприятие проводило конкурсы в с 2004 по 2011 год. Именно оно в соавторстве с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» заложило стандарты работы с проектами общественных и бюджетных организаций. 


 
С 2012 года оператором регионального конкурса стало предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», а его соорганизаторами - Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и предприятия Группы Волгоградского региона.  За последние 5 лет на рассмотрение поступило около 1000 заявок. «Минувший, 2017 год, стал рекордным по количеству участников и победителей. 68 организаций получили нашу поддержку на сумму более 12 млн рублей. Надеемся, что в этом году заявок будет больше, а мы готовы отбирать лучшие проекты », - рассказал  генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов.

  

Генеральный директор Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" Игорь Бекетов поблагодарил администрацию региона за поддержку инициативы предприятия, выразив уверенность в продолжении этого конструктивного сотрудничества. «Конкурс, который мы проводим в 20 регионах России, превратился в визитную карточку нашей компании. Он показал, что общими усилиями  можно решать важные задачи», - отметил Игорь Бекетов. 
В нынешнем году отбор будет проводиться по номинациям «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» и «Молодёжная инициатива». Максимальная сумма гранта – 500 000 рублей, срок его реализации – 12 месяцев. Обязательное условие – наличие 30% собственных средств от необходимой для реализации проекта суммы. Заявки принимаются с сегодняшнего дня до 1 августа 2018 года.

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