Курильщик из Перми посадил в Волгограде самолет "Москва-Магас"

Вынужденную посадку из-за курящего на борту пассажира совершил в Волгограде самолет рейса "Москва-Магас", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу Волгоградского ЛУ МВД на транспорте. Борт авиакомпании "Победа" приземлился в 14:00, а через 45 минут продолжил маршрут. Нарушителем оказался 64-летний уроженец Пермского края.

Нарушитель был снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями двух статей, влечет наложение административного штрафа в размере от нескольких тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна.



