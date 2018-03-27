УФАС: Участник сговора на проводившихся волгоградским АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» торгах скрывает информацию

Волгоградским УФАС России рассматривается дело по признакам сговора на торгах, проводившихся в 2015 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Ответчиками по данному делу являются ряд хозяйствующих субъектов, участников данных торгов, в том числе ООО «ППМ-Строительство» (г. Москва). Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, в рамках рассмотрения дела управлением истребовалась информация и документы у всех ответчиков по делу, в том числе у ООО «ППМ-Строительство». Однако на запросы антимонопольного органа ООО «ППМ-Строительство» не отвечало без объяснения причин.

Ввиду неоднократного неисполнения ООО «ППМ-Строительство» требований о представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации сегодня в отношении него Волгоградским УФАС России было рассмотрено дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого московская компания - ООО «ППМ-Строительство» - оштрафована на 70 тыс. руб.

Как прокомментировала заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева, «ООО «ППМ-Строительство» неоднократно предупреждалось об ответственности за неисполнение требования о представлении информации, однако не предприняло никаких мер к его исполнению. Своим бездействием ООО «ППМ-Строительство» препятствует рассмотрению дела о сговоре, что расценено нами как отягчающее обстоятельство и привело к наложению штрафа в размере выше минимального».



