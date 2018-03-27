В Волгограде Дом печати отдают под поликлинику

В здании культурного наследия регионального значения «Дом печати», 1960г.», расположенного на улице Коммунистическая, 11, в Центральном районе Волгограда, расположится новая клиника первичного приема для детей и взрослых, сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Из четырех этажей под клинику отдаются первый и второй этажи общей площадью 2113, 4 кв.м. с перепланировкой и переоснащением. Кроме того, будет произведен ремонт фасада здания и помещений, инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, кондиционирование, сети связи. Также предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, замена лифтового оборудования.

Напомним, здание, расположенное на пересечении улицы Коммунистическая и «Привокзальной площади», входящее в комплекс застройки улицы Комсомольской, было построено в стиле неоклассицизма. «Однако завершение строительства здания пришлось на период «борьбы с излишествами в архитектуре», в связи с чем фасады решены функционально и не изобилуют пышным убранством», - подчеркивается в заключении экспертизы. При этом была отмечена высокая сохранность объекта культурного наследия и подлинных его 11 элементов, несмотря на то, что здание неоднократного реконструировалось в ходе его эксплуатации и претерпевало изменения, оказавшие негативное воздействие на внешний облик памятника. Как подчеркивается в заключении экспертов, госоргану охраны объектов культурного наследия Волгоградской области рекомендовано «усилить контроль за работами на данном объекте, а приспособление клиники выполнить без изменения конструктивных и основных технико-экономических показателей здания».