|Экономика
|27.03.2018 18:38
Учреждения здравоохранения Волгоградской области уличили в ограничении конкуренции при закупках
Схема ограничения конкуренции учреждениями здравоохранения при проведения закупок на сбор, хранение и транспортирование медицинских отходов выявлена в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в рамках проверки установлено, что заключенные государственными учреждениями здравоохранения Волгоградской области контракты на оказание услуг по транспортированию и утилизации медицинских отходов имеют общую тенденцию к уменьшению начальной цены на 50 – 95 %. При этом победителем аукционов признавалась одна и та же организация, с которой параллельно заключался государственный контракт на оказание услуг по аренде холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения и накопления медицинских отходов. Так, например, ГУЗ "Поликлиника № 2" посредством аукциона была размещена закупка на оказание услуг по транспортированию и утилизации медицинских отходов с начальной ценой контракта 529 200 рублей. Победитель, согласно итоговому протоколу, упал в цене на 95,02% от начальной суммы - до 25 354 рублей. При этом контракт был заключен на целый календарный год на вывоз 25 тонн отходов. Аналогичные контракты были заключены еще 13 государственными учреждениями здравоохранения.
Параллельно заключались контракты на оказание услуг по аренде холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения и накопления медицинских отходов. Например, ГУЗ "Клиническая больница № 5" заключила такой контракт на сумму 1 824 000 рублей. Между тем, мониторинг цен на медицинские холодильники показывал, что средняя рыночная цена наиболее объемной холодильной камеры составляет 150 тыс. рублей. Надзорное ведомство отмечает, что заключение контрактов по цене ниже рыночной фактически направлено на устранение конкурентов в рамках конкурсной процедуры. А аренда холодильного оборудования по явно завышенным ценам вызывает вопросы в плане эффективности расходования бюджетных средств.
По итогам прокурорской проверки внесено представление в адрес комитета здравоохранения Волгоградской области. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должных лица, а контракты по аренде холодильного оборудования расторгнуты. Результаты проверки направлены в адрес правоохранительных органов, КСП Волгоградской области, УФАС по Волгоградской области для принятия мер в пределах компетенции.
Дольщики долгостроя под Волгоградом в город Изумрудный идут дорогой трудной
Контрольный визит: Инспекторы ФИФА остались довольны осмотром «Волгоград Арены»
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"
Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в...
Инспекторы ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», осмотревшие сегодня стадион «Волгоград Арена», выразили удовлетворение по поводу построенного спортивного...
Волгоградский врач невролог-сомнолог Алексей Катышев проанализировал итоги прошедшего в регионе референдума по выбору часового пояса и предупредил жителей области о...
|Общество
|27.03.2018 20:39
Старт очередному, 14-му конкурсу социальных и культурных проектов объявлен сегодня Компанией «ЛУКОЙЛ» на совещании в режиме видеоконференции с главами администраций муниципальных районов и городских округов. Как сообщает ИА «Высота 102», открывшая совещание заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева подчеркнула, что это событие тем более значимо, что 2018 год объявлен «годом добровольца» и это направление сейчас очень востребовано и популярно: «Для региона участие в подобных конкурсах очень важно, мы вовлекаем в решение государственных задач гражданское общество и способствуем развитию гражданской инициативы. И полезных дел при поддержке ЛУКОЙЛа будет еще много». Напомним, что...
Прочитана: 1292 раз
|Аналитика
|27.03.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: бездомные животные вышли в тираж – к решению социальной проблемы в областном центре подошли оригинальным способом. В Волгограде «Единая Россия» озаботилась поиском кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы – выборы состоятся в сентябре. С днем рождения, Росгвардия: самые брутальные силовики отмечают профессиональный праздник. Трагедия в Кемерово: в Волгограде, как и по всей стране, приспустят государственные флаги и проведут памятные акции. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние...
Прочитана: 6328 раз
|Общество
|27.03.2018 18:41
В здании культурного наследия регионального значения «Дом печати», 1960г.», расположенного на улице Коммунистическая, 11, в Центральном районе Волгограда, расположится новая клиника первичного приема для детей и взрослых, сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Из четырех этажей под клинику отдаются первый и второй этажи общей площадью 2113, 4 кв.м. с перепланировкой и переоснащением. Кроме того, будет произведен ремонт фасада здания и помещений, инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, кондиционирование, сети связи. Также предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, замена лифтового оборудования. Напомним, здание,...
Прочитана: 2325 раз
|Расследования
|27.03.2018 18:01
УФАС: Участник сговора на проводившихся волгоградским АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» торгах скрывает информацию
Волгоградским УФАС России рассматривается дело по признакам сговора на торгах, проводившихся в 2015 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Ответчиками по данному делу являются ряд хозяйствующих субъектов, участников данных торгов, в том числе ООО «ППМ-Строительство» (г. Москва). Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, в рамках рассмотрения дела управлением истребовалась информация и документы у всех ответчиков по делу, в том числе у ООО «ППМ-Строительство». Однако на запросы антимонопольного органа ООО «ППМ-Строительство» не отвечало без объяснения причин. Ввиду неоднократного неисполнения ООО «ППМ-Строительство» требований о представлении...
Прочитана: 3616 раз
|Происшествия
|27.03.2018 17:54
Вынужденную посадку из-за курящего на борту пассажира совершил в Волгограде самолет рейса "Москва-Магас", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу Волгоградского ЛУ МВД на транспорте. Борт авиакомпании "Победа" приземлился в 14:00, а через 45 минут продолжил маршрут. Нарушителем оказался 64-летний уроженец Пермского края. Нарушитель был снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями двух статей, влечет наложение административного штрафа в размере от нескольких тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов,...
Прочитана: 1345 раз
|Общество
|27.03.2018 17:04
Волгоградцы пришли в городской парк почтить память жертв трагедии в Кемерово в канун всероссийского траура, сообщает ИА "Высота 102". Около 2 тысяч человек разного возраста пришли с цветами, свечами и детскими игрушками в знак общей скорби с теми, кто потерял близких при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Вместе с горожанами участие в памятной акции принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Память погибших на пожаре в Кемерово почтили минутой молчания. Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, объявив 28 марта всероссийским траурным днем. ...
Прочитана: 2025 раз
|Общество
|27.03.2018 16:40
Тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей, которые проводились сегодня в Волгограде, успешно завершены, сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области. Проводились они в соответствии с утвержденным председателем НАК планом проведения антитеррористических учений на 2018 год. Руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский отметил, что задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.
Прочитана: 914 раз
|Общество
|27.03.2018 16:26
Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отказал предпринимателю, владельцу пристроек к ЦУМу Волгограда Владимиру Еременко в удовлетворении иска об отзыве исполнительных листов о сносе пристроек. Как сообщает ИА "Высота 102", кассационная инстанция оставила без изменения вынесенные ранее решения арбитражного суда Волгоградской области и суда апелляционной инстанции. Как уже сообщало информагентство, Еременко проиграл судебный спор управлению Росимущества в Волгоградской области, которое настаивало на сносе спорных объектов. Так, сносу подлежат три сооружения, одно из которых – четырехэтажное, еще два – одноэтажных. Общая площадь незаконных строений, которые навредили фасаду объекта культурного наследия, - почти 1700 квадратных метров. Решение...
Прочитана: 1249 раз
|Общество
|27.03.2018 16:02
Волгоградским УФАС России признана обоснованной жалоба физического лица на действия администрации Новониколаевского района Волгоградской области при организации открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения кафе. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, выявлены серьезные нарушения Земельного кодекса РФ. Так, извещение о проведении аукциона не содержало порядка его проведения, кроме того, отсутствовала информация о наличии (отсутствии) технических условиях подключения (технологического присоединения) планируемого кафе к сетям инженерно-технического обеспечения. Как пояснила председатель комиссии по рассмотрению жалобы Ольга Ячменева, нарушение норм земельного законодательства со стороны администрации при организации аукциона недопустимо, поскольку отсутствие в извещении вышеперечисленной информации в полном объеме не...
Прочитана: 1210 раз
|Происшествия
|27.03.2018 15:48
Сегодня в Ворошиловском районе Волгограда сотрудникам стоматологической поликлиники №9 потребовалась помощь наряда полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» пациенты медучреждения, расположенного на лице Козловской, их не на шутку напугал буйный пациент. В регистратуре мужчину не устроила просьба сотрудника подставить подпись в документах. В кабинете врача больному не понравился вопрос доктора о выборе вида анестезии. Пациент едва не набросился на врача с кулаками, нецензурно ругался и всячески угрожал. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали агрессивного – им оказался неработающий 52-летний житель Дзержинского района Волгограда.
Прочитана: 1559 раз
|Общество
|27.03.2018 15:09 (Обновлено: 27.03.2018 16:02)
Минстрой РФ получил от администрации Волгоградской области акт ввода в эксплуатацию водоочистных сооружений в Волгограде - самого крупного объекта коммунальной инфраструктуры, возводимого к ЧМ-2018. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает пресс-служба федерального министерства. "По предоставленной регионами информации, в эксплуатацию введены все объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование спортивных сооружений Чемпионата мира по футболу, последний из которых введен в эксплуатацию в Волгоградской области", – прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев. Минстрой России являлся ответственным исполнителем по 29 мероприятиям подпрограммы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов", которые реализованы в шести субъектах Российской...
Прочитана: 1546 раз
|Расследования
|27.03.2018 14:57
К трем годам условно и двум годам запрета работы в правоохранительных органах приговорен за превышение полномочий бывший руководитель следственного отдела по Городищенскому району Олег Лёвин. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам утвердила такое решение суда Городищенского района. В июле 2014 года в следственный отдел пришла местная жительницы. Она ознакомилась с материалами проведенной ранее проверки и попросила сотрудницу принести документы, хранившиеся в другом помещении. Работница СК в ответ попросила гражданку покинуть кабинет на время своего отсутствия. Женщина отказалась. На звук перепалки вошел Олег Лёвин. Он повторил просьбу своей подчиненной и получил отказ. Затем,...
Прочитана: 2430 раз
|Общество
|27.03.2018 14:27
Пожар, произошедший в воскресенье в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”, заставил волгоградцев с осторожностью относиться к местам скопления большого количества людей, сообщает ИА “Высота 102”. И, если у молодых людей перспектива посещения больших торгово-развлекательных центров вызывает легкое опасение, то люди более старшего возраста сделали из трагедии свои выводы. Подробности - в видеосюжете.
Прочитана: 6579 раз
|Общество
|27.03.2018 13:57
Сегодня стало известно об увольнении с поста директора Волгоградского цирка Натальи Селивановой. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, причиной увольнения стали проигранные суды энергетикам, которые взыскали штраф с «Государственной цирковой компании» на сумму 9,8 млн рублей. Напомним, как ранее сообщало информагентство, энергетики цирка нарушили процедуру замены трансформаторов тока, что и явилось основанием для штрафных санкций. Однако изначально в иске компании фигурировала сумма 20 млн, которая в процессе спора благодаря стараниям ответчика уменьшилась до 10 млн рублей. Напомним, подробности этой ситуации ИА «Высота 102» освещало в публикациях «Судебный спор волгоградского цирка и энергетиков может оставить зверей без еды» и в материале...
Прочитана: 8887 раз
|Аналитика
|27.03.2018 13:34
Регионы, участвующие в проекте министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Общий уровень финансовой грамотности россиян растет, но у значительной группы людей он по-прежнему остается на низком уровне. Такие результаты получили эксперты ОНФ по итогам проведенного мониторинга. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, лучшие практики организации региональных программ финансовой грамотности отмечены в Архангельской, Волгоградской, Калининградской областях и в Алтайском крае. В мониторинге приняли участие 38 субъектов РФ, в...
Прочитана: 1079 раз
27 марта 20:00
27 марта 18:41
27 марта 18:38
Учреждения здравоохранения Волгоградской области уличили в ограничении конкуренции при закупках
27 марта 18:01
27 марта 17:04
27 марта 15:48
27 марта 14:57
27 марта 13:57
27 марта 13:34
27 марта 13:32
27 марта 09:32
Экономика
27 марта 18:38
Учреждения здравоохранения Волгоградской области уличили в ограничении конкуренции при закупках
23 марта 14:12
22 марта 14:34
22 марта 11:33
22 марта 11:15
22 марта 10:02
20 марта 15:46
20 марта 05:03
16 марта 16:55
15 марта 17:21
15 марта 15:22
15 марта 14:28
15 марта 13:09
13 марта 15:57
13 марта 13:16
12 марта 14:42
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 27 Марта, Вт
Волгоград
Облачно, температура 7..9 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
27 Марта, Вт
|1 $
|57.0039 руб.
|1 €
|70.5708 руб.
|1 GBP
|80.8657 руб.
|1 CHF
|60.1942 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Новое время обернется для жителей Волгоградской области "симптомом понедельника"
Просмотров: 26107
Программа "Взгляд с Высоты": Время пришло - итоги референдума в Волгоградской области не примирили два противоположных лагеря31
Просмотров: 19570
Просмотров: 10372
Просмотров: 3940
Просмотров: 3757
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +127 / 9-
Рекомендации: +44 / 4-
Рекомендации: +38 / 1-
В Волгоградской области председатель думы городского поселения задержан по подозрению в получении взятки94
Рекомендации: +36 / 15-
Рекомендации: +34 / 4-
Рекомендации: +29 / 8-
Рекомендации: +28 / 2-
Рекомендации: +27 / 2-
Рекомендации: +26 / 2-