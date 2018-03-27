Схема ограничения конкуренции учреждениями здравоохранения при проведения закупок на сбор, хранение и транспортирование медицинских отходов выявлена в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в рамках проверки установлено, что заключенные государственными учреждениями здравоохранения Волгоградской области контракты на оказание услуг по транспортированию и утилизации медицинских отходов имеют общую тенденцию к уменьшению начальной цены на 50 – 95 %. При этом победителем аукционов признавалась одна и та же организация, с которой параллельно заключался государственный контракт на оказание услуг по аренде холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения и накопления медицинских отходов. Так, например, ГУЗ "Поликлиника № 2" посредством аукциона была размещена закупка на оказание услуг по транспортированию и утилизации медицинских отходов с начальной ценой контракта 529 200 рублей. Победитель, согласно итоговому протоколу, упал в цене на 95,02% от начальной суммы - до 25 354 рублей. При этом контракт был заключен на целый календарный год на вывоз 25 тонн отходов. Аналогичные контракты были заключены еще 13 государственными учреждениями здравоохранения.

Параллельно заключались контракты на оказание услуг по аренде холодильного оборудования и многоразовой тары для хранения и накопления медицинских отходов. Например, ГУЗ "Клиническая больница № 5" заключила такой контракт на сумму 1 824 000 рублей. Между тем, мониторинг цен на медицинские холодильники показывал, что средняя рыночная цена наиболее объемной холодильной камеры составляет 150 тыс. рублей. Надзорное ведомство отмечает, что заключение контрактов по цене ниже рыночной фактически направлено на устранение конкурентов в рамках конкурсной процедуры. А аренда холодильного оборудования по явно завышенным ценам вызывает вопросы в плане эффективности расходования бюджетных средств.

По итогам прокурорской проверки внесено представление в адрес комитета здравоохранения Волгоградской области. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должных лица, а контракты по аренде холодильного оборудования расторгнуты. Результаты проверки направлены в адрес правоохранительных органов, КСП Волгоградской области, УФАС по Волгоградской области для принятия мер в пределах компетенции.



