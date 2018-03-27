В Волгоградской области чиновники сдали в аренду "голую" землю под кафе

Волгоградским УФАС России признана обоснованной жалоба физического лица на действия администрации Новониколаевского района Волгоградской области при организации открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения кафе. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, выявлены серьезные нарушения Земельного кодекса РФ. Так, извещение о проведении аукциона не содержало порядка его проведения, кроме того, отсутствовала информация о наличии (отсутствии) технических условиях подключения (технологического присоединения) планируемого кафе к сетям инженерно-технического обеспечения.

Как пояснила председатель комиссии по рассмотрению жалобы Ольга Ячменева, нарушение норм земельного законодательства со стороны администрации при организации аукциона недопустимо, поскольку отсутствие в извещении вышеперечисленной информации в полном объеме не позволило потенциальным участникам принять обоснованное решение о подаче заявки на участие в данном конкурсе.



