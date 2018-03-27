В Волгограде к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию крупный коммунальный объект









Минстрой РФ получил от администрации Волгоградской области акт ввода в эксплуатацию водоочистных сооружений в Волгограде - самого крупного объекта коммунальной инфраструктуры, возводимого к ЧМ-2018. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает пресс-служба федерального министерства. "По предоставленной регионами информации, в эксплуатацию введены все объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование спортивных сооружений Чемпионата мира по футболу, последний из которых введен в эксплуатацию в Волгоградской области", – прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев.

Минстрой России являлся ответственным исполнителем по 29 мероприятиям подпрограммы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов", которые реализованы в шести субъектах Российской Федерации: Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и республике Мордовия. Среди построенных и реконструированных в рамках подпрограммы объектов: водопроводы, водоводы, водопроводные и канализационные очистные сооружения, канализационные коллекторы, насосные станции и сети теплоснабжения. Отмечается, что новые объекты не только обеспечат функционирование сооружений для Чемпионата мира, но и будут способствовать развитию городов.

Напомним, строительство новых водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе Волгограда велось за счет федеральных средств. На их проектирование и реконструкцию Волгоградской области было выделено почти 277 миллионов рублей. Ввод новых водоочистных сооружений позволит увеличить производительность существующих в два раза - до 200 тысяч кубометров в сутки и улучшить качество воды. Они позволят перераспределить нагрузку систем водоснабжения Волгограда в Центральном, Тракторозаводском Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском районах.



