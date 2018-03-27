В Волгоградской области экс-следователь не добился оправдания за грубость к женщине

К трем годам условно и двум годам запрета работы в правоохранительных органах приговорен за превышение полномочий бывший руководитель следственного отдела по Городищенскому району Олег Лёвин. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам утвердила такое решение суда Городищенского района. В июле 2014 года в следственный отдел пришла местная жительницы. Она ознакомилась с материалами проведенной ранее проверки и попросила сотрудницу принести документы, хранившиеся в другом помещении. Работница СК в ответ попросила гражданку покинуть кабинет на время своего отсутствия. Женщина отказалась. На звук перепалки вошел Олег Лёвин. Он повторил просьбу своей подчиненной и получил отказ. Затем, как значится в судебных документах, “он, с применением силы, взял женщину за руку, поднял со стула и раскрутил вокруг себя, придав ей ускорение. Вследствие чего потерпевшая ударилась спиной о шкаф, стоявший в служебном кабинете”. От этого у потерпевшей остались синяки, но вред её здоровью не был причинен. Отметим, что приговор районного суда обжаловали обе стороны. Сам Лёвин настаивал на своей невиновности, потерпевшая же просила ужесточить наказание.



