Завтра в России – день траура по погибшим в Кемерово





Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В торговом центре «Зимняя вишня» в пожаре погибли 64 человека, десятки находятся в больницах, есть пропавшие без вести.

В Волгоградской области, как и во всей стране, будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.



