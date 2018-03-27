|Общество
|27.03.2018 13:57
В Волгограде уволена директор цирка
Сегодня стало известно об увольнении с поста директора Волгоградского цирка Натальи Селивановой. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, причиной увольнения стали проигранные суды энергетикам, которые взыскали штраф с «Государственной цирковой компании» на сумму 9,8 млн рублей. Напомним, как ранее сообщало информагентство, энергетики цирка нарушили процедуру замены трансформаторов тока, что и явилось основанием для штрафных санкций. Однако изначально в иске компании фигурировала сумма 20 млн, которая в процессе спора благодаря стараниям ответчика уменьшилась до 10 млн рублей.
Напомним, подробности этой ситуации ИА «Высота 102» освещало в публикациях «Судебный спор волгоградского цирка и энергетиков может оставить зверей без еды» и в материале «Энергетики могут погасить огни Волгоградского цирка и оставить голодными животных».
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|Происшествия
|27.03.2018 17:54
Вынужденную посадку из-за курящего на борту пассажира совершил в Волгограде самолет рейса "Москва-Магас", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу Волгоградского ЛУ МВД на транспорте. Борт авиакомпании "Победа" приземлился в 14:00, а через 45 минут продолжил маршрут. Нарушителем оказался 64-летний уроженец Пермского края. Нарушитель был снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями двух статей, влечет наложение административного штрафа в размере от нескольких тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных...
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|Общество
|27.03.2018 17:04
Волгоградцы пришли в городской парк почтить память жертв трагедии в Кемерово в канун всероссийского траура, сообщает ИА "Высота 102". Около 2 тысяч человек разного возраста пришли с цветами, свечами и детскими игрушками в знак общей скорби с теми, кто потерял близких при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Вместе с горожанами участие в памятной акции принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Память погибших на пожаре в Кемерово почтили минутой молчания. Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, объявив 28 марта всероссийским траурным днем. ...
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|Общество
|27.03.2018 16:40
Тактико-специальные учения по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей, которые проводились сегодня в Волгограде, успешно завершены, сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области. Проводились они в соответствии с утвержденным председателем НАК планом проведения антитеррористических учений на 2018 год. Руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский отметил, что задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.
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|Общество
|27.03.2018 16:26
Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отказал предпринимателю, владельцу пристроек к ЦУМу Волгограда Владимиру Еременко в удовлетворении иска об отзыве исполнительных листов о сносе пристроек. Как сообщает ИА "Высота 102", кассационная инстанция оставила без изменения вынесенные ранее решения арбитражного суда Волгоградской области и суда апелляционной инстанции. Как уже сообщало информагентство, Еременко проиграл судебный спор управлению Росимущества в Волгоградской области, которое настаивало на сносе спорных объектов. Так, сносу подлежат три сооружения, одно из которых – четырехэтажное, еще два – одноэтажных. Общая площадь незаконных строений, которые навредили фасаду объекта культурного наследия, - почти 1700 квадратных метров. Решение...
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|Общество
|27.03.2018 16:02
Волгоградским УФАС России признана обоснованной жалоба физического лица на действия администрации Новониколаевского района Волгоградской области при организации открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения кафе. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, выявлены серьезные нарушения Земельного кодекса РФ. Так, извещение о проведении аукциона не содержало порядка его проведения, кроме того, отсутствовала информация о наличии (отсутствии) технических условиях подключения (технологического присоединения) планируемого кафе к сетям инженерно-технического обеспечения. Как пояснила председатель комиссии по рассмотрению жалобы Ольга Ячменева, нарушение норм земельного законодательства со стороны администрации при организации аукциона недопустимо, поскольку отсутствие в извещении вышеперечисленной информации в полном объеме не...
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|Происшествия
|27.03.2018 15:48
Сегодня в Ворошиловском районе Волгограда сотрудникам стоматологической поликлиники №9 потребовалась помощь наряда полиции. Как сообщили ИА «Высота 102» пациенты медучреждения, расположенного на лице Козловской, их не на шутку напугал буйный пациент. В регистратуре мужчину не устроила просьба сотрудника подставить подпись в документах. В кабинете врача больному не понравился вопрос доктора о выборе вида анестезии. Пациент едва не набросился на врача с кулаками, нецензурно ругался и всячески угрожал. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали агрессивного – им оказался неработающий 52-летний житель Дзержинского района Волгограда.
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|Общество
|27.03.2018 15:09 (Обновлено: 27.03.2018 16:02)
Минстрой РФ получил от администрации Волгоградской области акт ввода в эксплуатацию водоочистных сооружений в Волгограде - самого крупного объекта коммунальной инфраструктуры, возводимого к ЧМ-2018. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает пресс-служба федерального министерства. "По предоставленной регионами информации, в эксплуатацию введены все объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование спортивных сооружений Чемпионата мира по футболу, последний из которых введен в эксплуатацию в Волгоградской области", – прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев. Минстрой России являлся ответственным исполнителем по 29 мероприятиям подпрограммы "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов", которые реализованы в шести субъектах Российской...
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|Расследования
|27.03.2018 14:57
К трем годам условно и двум годам запрета работы в правоохранительных органах приговорен за превышение полномочий бывший руководитель следственного отдела по Городищенскому району Олег Лёвин. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам утвердила такое решение суда Городищенского района. В июле 2014 года в следственный отдел пришла местная жительницы. Она ознакомилась с материалами проведенной ранее проверки и попросила сотрудницу принести документы, хранившиеся в другом помещении. Работница СК в ответ попросила гражданку покинуть кабинет на время своего отсутствия. Женщина отказалась. На звук перепалки вошел Олег Лёвин. Он повторил просьбу своей подчиненной и получил отказ. Затем,...
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|Общество
|27.03.2018 14:27
Пожар, произошедший в воскресенье в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”, заставил волгоградцев с осторожностью относиться к местам скопления большого количества людей, сообщает ИА “Высота 102”. И, если у молодых людей перспектива посещения больших торгово-развлекательных центров вызывает легкое опасение, то люди более старшего возраста сделали из трагедии свои выводы. Подробности - в видеосюжете.
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|Общество
|27.03.2018 13:50 (Обновлено: 27.03.2018 15:50)
Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства. Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В торговом центре «Зимняя вишня» в пожаре погибли 64 человека, десятки находятся в больницах, есть пропавшие без вести. В Волгоградской области, как и во всей стране, будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
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|Аналитика
|27.03.2018 13:34
Регионы, участвующие в проекте министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Общий уровень финансовой грамотности россиян растет, но у значительной группы людей он по-прежнему остается на низком уровне. Такие результаты получили эксперты ОНФ по итогам проведенного мониторинга. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, лучшие практики организации региональных программ финансовой грамотности отмечены в Архангельской, Волгоградской, Калининградской областях и в Алтайском крае. В мониторинге приняли участие 38 субъектов РФ, в...
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|Общество
|27.03.2018 13:32
Сегодня уволили заведующую МДОУ ДС «Елочка» в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области Татьяну Селезневу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили родители воспитанников детского сада. Напомним, Татьяна Селезнева записала видеообращение к президенту России, в котором рассказала о своей борьбе с подрядчиком – ООО «Содружество», который ремонтировал канализационную систему учреждения, однако, по мнению заведующей, плохо сделал свою работу. В результате Татьяна Селезнева отказалась подписывать акт выполненных работ, чем, по ее словам, навлекла на себя гнев руководителей города и района. В своем видеообращении заведующая перечислила всех причастных к истории с некачественной канализации чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них...
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|Телеком
|27.03.2018 13:21
Абоненты «МегаФона», подключившиеся на тариф «Включайся! Слушай», могут слушать музыку без ограничений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» через музыкальное приложение BOOM. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для снятия ограничения необходимо оформить ежемесячную подписку в сервисе BOOM стоимостью 149 рублей в месяц. Но для новых абонентов тарифа «Включайся! Слушай» больше ограничений нет и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам. За 400 рублей в месяц в тариф также включен пакет 12 ГБ интернета на...
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|Расследования
|27.03.2018 13:18
Ответить за смерть матери, сгоревшей в собственном доме, придется 29-летнему жителю Котово. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, трагедия произошла в октябре прошлого года в частном доме, где жила его мать. Во время семейного застолья котовчанин курил сигареты и бросал окурки на деревянный пол. А ночью от тлеющих окурков вспыхнул пожар. Родственники проснулись и выбежали на улицу, а 65-летняя женщина потеряла сознание и оказалась в огненной ловушке. Ее вынесли из дома пожарные, но позже она умерла в больнице от ожогов. Теперь нерадивому сыну, помимо угрызений совести, грозят два года тюрьмы.
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|Общество
|27.03.2018 13:02
Изображения милых мордашек собак и кошек появились на нескольких билбордах, установленных в разных районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», содержание социальной рекламы сводится к призыву не бросать собак, чтобы не пополнять армию бездомных псов, а также стерилизовать своих питомцев. В числе авторов социальной рекламы упоминаются администрация Волгограда, фонд президентских грантов и известный в городе питомник для бездомных животных «Дино». Напомним, в последнее время власти Волгограда и региона пытаются делать «человеческое лицо» при решении проблемы регулирования численности бездомных животных. Если раньше в муниципальных образованиях и городских округах тратили деньги на отлов, содержание и уничтожение...
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27 марта 17:04
27 марта 15:48
27 марта 14:57
27 марта 13:57
В Волгограде уволена директор цирка
27 марта 13:50
27 марта 13:34
27 марта 13:32
27 марта 09:32
27 марта 08:33
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Общество
27 марта 17:04
27 марта 13:57
В Волгограде уволена директор цирка
27 марта 13:50
27 марта 13:32
27 марта 09:32
27 марта 08:19
26 марта 17:59
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26 марта 16:24
26 марта 14:55
26 марта 13:01
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