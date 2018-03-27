В Волгограде уволена директор цирка

Сегодня уволили заведующую МДОУ ДС «Елочка» в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области Татьяну Селезневу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили родители воспитанников детского сада. Напомним, Татьяна Селезнева записала видеообращение к президенту России, в котором рассказала о своей борьбе с подрядчиком – ООО «Содружество», который ремонтировал канализационную систему учреждения, однако, по мнению заведующей, плохо сделал свою работу. В результате Татьяна Селезнева отказалась подписывать акт выполненных работ, чем, по ее словам, навлекла на себя гнев руководителей города и района. В своем видеообращении заведующая перечислила всех причастных к истории с некачественной канализации чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них...

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