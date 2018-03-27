







Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отказал предпринимателю, владельцу пристроек к ЦУМу Волгограда Владимиру Еременко в удовлетворении иска об отзыве исполнительных листов о сносе пристроек. Как сообщает ИА "Высота 102", кассационная инстанция оставила без изменения вынесенные ранее решения арбитражного суда Волгоградской области и суда апелляционной инстанции. Как уже сообщало информагентство, Еременко проиграл судебный спор управлению Росимущества в Волгоградской области, которое настаивало на сносе спорных объектов. Так, сносу подлежат три сооружения, одно из которых – четырехэтажное, еще два – одноэтажных. Общая площадь незаконных строений, которые навредили фасаду объекта культурного наследия, - почти 1700 квадратных метров.

Решение вступило в силу, но предприниматель стал добиваться в судебном порядке приостановки исполнительных производств о сносе самовольных построек. Еременко мотивировал это тем, что ему как должнику по исполнительным производствам необходимо время для заключения договора со специализированной организацией для разработки проекта, получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы на проведение работ, согласование проектной документации в органе охраны объектов культурного наследия. Арбитражный суд Волгоградской области, а затем и апелляционная инстанция ему в этом отказали, но предприниматель обжаловал решение в Арбитражном суде Поволжского округа.

Согласно материалам дела, предприниматель Еременко в 2010 году приобрел спорные объекты по договору купли-продажи у Евгения Кривцова – сына бывшего владельца универмага.

Справка. Здание Центрального универмага в Волгограде имеет статус памятника истории общегосударственного (федерального) значения. В период Сталинградской битвы в этом здании произошло важное историческое событие: в его подвалах 31 января 1943 года был пленен командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Паулюс и офицеры его штаба.



