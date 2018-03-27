Сегодня уволили заведующую МДОУ ДС «Елочка» в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области Татьяну Селезневу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили родители воспитанников детского сада. Напомним, Татьяна Селезнева записала видеообращение к президенту России , в котором рассказала о своей борьбе с подрядчиком – ООО «Содружество», который ремонтировал канализационную систему учреждения, однако, по мнению заведующей, плохо сделал свою работу. В результате Татьяна Селезнева отказалась подписывать акт выполненных работ, чем, по ее словам, навлекла на себя гнев руководителей города и района. В своем видеообращении заведующая перечислила всех причастных к истории с некачественной канализации чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них состоит в партии «Единая Россия». Ранее первый заместитель районного главы Андрей Кузьмин заявлял ИА «Высота 102», что «проблема несколько раздута, потому что детский сад «Елочка» сейчас работает в штатном режиме, все системы в учреждении функционируют», и вообще удивился, что такая опытная заведующая как Татьяна Селезнева говорит неправду по поводу «навязанного подрядчика». Что касается обращения заведующей детского сада к президенту, то, со слов чиновника, сейчас по всем указанным фактам проводится инициированная администрацией Среднеахтубинского района проверка с участием правоохранительных органов.

Между тем, ранее в детском саду прошло собрание родителей воспитанников с участием представителей администрации города и района. На нем чиновниками было дано обещание решить в конце концов существующую проблему с канализацией. Однако сегодня Татьяна Селезнева, с ее слов, была уволена. Коллективу была представлена новая и.о. руководителя дошкольного учреждения. Между тем, в администрации Среднеахтубинского района заявили, что Татьяна Селезнева была всего лишь отстранена от работы на время болезни. Причем, как заметили собеседники информагентства, до сих пор ей не предъявлен документ о ее нахождении на лечении.



