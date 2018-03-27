Абоненты «МегаФона» вновь без ограничений слушают музыку в соцсетях









Абоненты «МегаФона», подключившиеся на тариф «Включайся! Слушай», могут слушать музыку без ограничений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» через музыкальное приложение BOOM. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для снятия ограничения необходимо оформить ежемесячную подписку в сервисе BOOM стоимостью 149 рублей в месяц.

Но для новых абонентов тарифа «Включайся! Слушай» больше ограничений нет и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам.

За 400 рублей в месяц в тариф также включен пакет 12 ГБ интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на номера «МегаФона» в Волгоградской области, а на звонки на другие номера - 300 минут. Обнулен трафик не только на прослушивание музыки в сервисе BOOM, но и в Яндекс.Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record, а также при ипользовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам и видеосервиса «МегаФон.ТВ».

Весной 2017-го года «МегаФон» проанализировал при помощи больших данных предпочтения 2 млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!». На конец 2017 года тарифами «Включайся» пользуются более 10 млн абонентов. А 12 марта 2018 «МегаФон» расширил список приложений, на которые трафик не тарифицируется.

«При исследовании наши аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке «МегаФон» предусмотрел продукт и для одних — тариф «Включайся! Слушай», и для других — тариф «Включайся! Общайся». Если сравнивать типы контента «музыка» и «видео», то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов, – комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. — Цифровые клиенты слушают музыку в приложениях, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают из традиционных каналов — советы друзей и радио. Именно поэтому радиостанции тоже были добавлены в тариф «Включайся! Слушай».

Чтобы воспользоваться предложением по музыке без ограничений, нужно подключиться или перейти на тариф «Включайся! Слушай», действующий с 12 марта 2018, и оформить бесплатную подписку в сервисе BOOM для абонентов «МегаФона».



