Волгоградцы ищут хозяина потерявшейся хаски





Житель Волгограда ищет хозяина потерявшейся собаки породы хаски. По его словам, на улице Тимирязева в Краснослободске Среднеахтубинского района он заметил пса, который сидел рядом с магазином и будто ждал на время отошедшего хозяина. Однако, как сообщил ИА «Высота 102» волгоградец, очевидцы рассказали ему, что эту картину они наблюдают каждый день вот уже месяц. Пес, правда, уходит на какое-то время, а потом возвращается на прежнее место. Желающих забрать его было очень много, приезжали из Дубовки и Волгограда, но в руки он никому так и не дался.

«У меня у самого в доме три собаки, но хаски - это та порода собак, с которыми надо говорить очень серьезно, потому что подчиняться они не особо любят, - говорит молодой человек. – Но при этом им не нужно долго объяснять, что делать. Я вышел из машины и подошел к ней. Поговорил. Пригласил поехать со мной, но она с места не сдвинулась. И тогда я сказал ей решительно: «Ну и сиди, я поехал один». И на этих словах она мгновенно запрыгнула на сиденье. Вот уже второй день она живет у меня дома. Но наверняка у нее есть хозяева, которые, надеюсь, не бросили ее, а просто потеряли».

По словам молодого человека, это очень умный и высокоинтеллектуальный пес, доброжелательный, активный. Он очень надеется, что потеряшку найдут. Телефон Егора: 8-905-334-38-99.







