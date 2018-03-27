В Волгоградской области любитель наркотиков из Москвы погорел на пьяной езде







Жителя Московской области задержали с партией наркотика на посту ДПС в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 32-летний водителя “BMW” полицейские остановили для проверки. Увидев стражей порядка, он выкинул из окна авто сверток с 60 граммами гашиша. По всем признакам, гость из столичного региона и сам находился под воздействием дурманящего вещества, но от медосвидетельствования отказался. И пояснил стражам порядка, что гашиш вез для собственного употребления. Теперь любителю расслабиться грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков. Он находится под административным арестом, затем следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу.



