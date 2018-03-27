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Общество
 27.03.2018 13:02

Бездомных псов в Волгограде хотят избавить от «жизни собачьей»


Изображения милых  мордашек  собак и кошек появились на нескольких билбордах, установленных в разных районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», содержание социальной рекламы сводится к призыву не бросать собак, чтобы не пополнять армию бездомных псов, а также стерилизовать своих питомцев. В числе авторов социальной рекламы упоминаются администрация Волгограда, фонд президентских грантов и известный в городе питомник для бездомных животных «Дино». 


Напомним, в последнее время власти Волгограда и региона пытаются делать «человеческое лицо» при решении проблемы регулирования численности бездомных животных. Если раньше в муниципальных образованиях и городских округах тратили деньги на отлов, содержание и уничтожение безнадзорных собак и кошек, то теперь, согласно принятым поправкам в закон Волгоградской области,  решено отказаться от убийственной формулировки – «уничтожение». Впрочем, такие изменения, как показал анализ размещенных на сайте госзакупок заказов, коснулись лишь названия услуги. На самом деле в техническом задании подобных госзакупок все-таки содержится возможность умерщвления животных по нескольким основаниям: если животное агрессивно или больно бешенством, если оно покусало человека и в случае прекращения его страданий. Между тем, небольшие суммы, которые выделяются муниципальными образованиями и городскими округами на данные цели, позволяют усомниться в том, что их хватит на достойное содержание отловленных здоровых собак. Так, в прошлом году размер субвенций областного бюджета на регулирование численности животных на территории районов и округов составил всего 3 миллиона рублей. В недавнем отчете комитета ветеринарии сообщалось, что в настоящее время в Волгоградской области насчитывается более 34 тысяч безнадзорных животных. Одним из методов регулирования численности бездомных животных в комитете ветеринарии видят проведение просветительской работы среди населения, в том числе – на предмет  более ответственного отношения к братьям нашим меньшим. Видимо, появившиеся в городе рекламные щиты являются частью этой кампании. Жаль только, что мы еще не услышали о выделении средств на организацию новых приютов для животных.  К слову, недавно тема бездомных собак была поднята в связи с предстоящим ЧМ-2018. Так, оргкомитет «Россия-2018» и министерство спорта выступили с инициативой обязать города-организаторы матчей чемпионата мира открыть приюты для безнадзорных животных. Представители 11 городов, где пройдут матчи, отчитались о том, как организована работа по регулированию их численности. 


В администрации Волгограда федеральным СМИ заявили, что в городе «работа с безнадзорными животными ведется системно круглый год, ее осуществляет муниципальное предприятие «Горпитомник». Предприятие работает исключительно по жалобам от жителей города на агрессивных животных на улицах. Отстрел животных муниципальными службами Волгограда не производится и не планируется». 

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