В Госдуму по переводу времени Волгоградская облдума обратится 25 апреля





Такую предварительную дату озвучил сегодня на заседании регионального политсовета "Единой России" Сергей Горняков, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Это - ближайшее заседание Волгоградской областной думы. Дальнейшая процедура в нижней палате парламента страны может затянуться примерно на 5 месяцев. Горняков предостерег от спекуляций скептиков, которые пытаются вбрасывать информацию о бездействии депутатов и затягивании процесса. «Это не так, мы работаем, механизм запущен», - заявил секретарь регионального политсовета «ЕР».

Напомним, большинство принявших участие в референдуме о выборе часового пояса проголосовали за перевод стрелок на час вперед. На прошлой неделе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что «решение принято и оно будет исполнено». А в областной думе приступили к подготовке соответствующего законопроекта.



