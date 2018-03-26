В Волгограде объявили аукцион на переделку пожарной каланчи под музей





Более 111 миллионов рублей выделено на реставрацию и приспособление под здание музея объекта культурного наследия регионального значения «Пожарная часть «Общество «Труд» кон.19 века», расположенного на ул. Коммунистической, 5. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком работ стало управление капитального строительства Волгоградской области. Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Как следует из технической документации, здание административного назначения будет приспособлено под музей с частичным изменением его планировочной структуры в пределах капитальных стен, с демонтажем и возведением перегородок, полов. При этом планируется сохранить элементы интерьера здания конца 19 века и 1950-х годов. Отреставрированы будут два подвала, заменены пять деревянных ворот на «глухие», соответствующие историческим. Планируется также отремонтировать кровлю, деревянную балюстраду. Под музей будут приспособлены ряд помещений первого, второго и третьего этажей. Для обеспечения доступа маломобильных групп населения в здании пожарной каланчи установят пристенный подъемник.

Напомним, в настоящее время в историческом здании располагаются комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ГБУ «Комдорстрой», приемная главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

О намерении использовать здание пожарной каланчи под краеведческий музей губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил около года назад. Сегодня волгоградский областной краеведческий музей занимает два помещения: бывшей Царицынской земской управы и Волжско-Камского коммерческого банка. Оба здания являются памятниками истории и архитектуры конца XIX – начала XX веков регионального значения и требуют капитального ремонта. Фонды музея объединяют 166 тысяч предметов, в том числе уникальные коллекции.







