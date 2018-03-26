Омоновская овчарка показала волгоградским юнармейцам мастер-класс

Бронированный автомобиль, водомет на шасси КАМАЗа, «Тигр», прошедший боевое крещение, БТР, который вплавь преодолевает водные преграды, развивая скорость до 15 километров в час. А еще пистолеты, автоматы, гранатометы, снайперские винтовки, пулеметы.… Все это волгоградские омоновцы продемонстрировали юнармейцам отряда военно-патриотического клуба «Качинец» и центра дополнительного образования «Славянка» в канун празднования Дня войск Нацгвардии Российской Федерации.

Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба юнармейского движения Дмитрий Шунин, на ребят произвела неизгладимое впечатление работа водолазов, способных выполнять боевые задачи на глубине до 30 метров. И четырехногие помощники, которые могут обнаруживать любые взрывчатые вещества, в чем убедила их немецкая овчарка по кличке «Тень»

Юнармейцы посетили музей ОМОНа, возложили цветы сотрудникам отряда, погибшим при исполнении служебного долга, почтили их память минутой молчания.

«Вы - наше будущее. Завтра вам предстоит защищать нашу Родину. С гордостью носите имя юнармейца и постарайтесь оправдать возложенные на вас надежды», - обратился к гостям командир волгоградского ОМОНа полковник Андрей Михайлов. А ребята поздравили росгвардейцев с профессиональным праздником, пожелали крепкого здоровья, благополучия и ясного неба над головой.



