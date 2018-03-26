В Волгограде проверяют, как перезимовали дороги

Дорожные службы начали эксплуатационный контроль состояния дорожного покрытия, находящегося на гарантийном обслуживании. Специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники департамента городского хозяйства и представители подрядных организаций, приступили к обследованию улиц и дорог во всех районах Волгограда. Обнаруженные дефекты подрядные организации, производившие обновление дорожного полотна, должны устранить в кратчайшие сроки за счет собственных средств, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. На некоторых участках для обеспечения безопасного проезда транспорта дефекты дорожного полотна оперативно устраняют муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде. Стоимость этих работ будет впоследствии взыскана в рамках гарантийных обязательств с подрядной организации. «Обследование обновленного ранее дорожного полотна проводится дважды в год. Сейчас на гарантийном контроле состоит 101 объект улично-дорожной сети, – рассказал начальник отдела МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин. – Особое внимание в ходе обследования уделяется местам стыков с примыкающими дорогами, колодцам и ливневым решеткам. После окончания гарантийных работ комиссия вновь выезжает на объект с проверкой исполнения предписания».

Обязательная гарантия на выполненные работы – одна из составляющих нового подхода к восстановлению дорог, применяемого на протяжении последних четырех лет в регионе и городе. Контроль ведется как на стадии выполнения работ, так и в рамках эксплуатации в течение гарантийного периода, который составляет четыре года.

Комплексная реновация включает такие этапы, как удаление старого полотна и устройство первого – выравнивающего – слоя из мелкозернистого асфальтобетона. При укладке второго – верхнего – покрытия используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся износостойкостью и высокими сцепными характеристиками.

Подобный подход, как показывают проверки, полностью себя оправдывает: магистрали, восстановленные в 2015-2017 годах, переносят зимний период без каких-либо серьезных изъянов. Общий процент недочетов, выявленных после холодов, составляет не более 0,1%.



