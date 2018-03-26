За Волгоградским госуниверситетом вырастет еще один жилой комплекс

Сегодня на публичных слушаниях горожане смогут обсудить вариант объединения нескольких разрозненных участков в единую функциональную зону. Эти земли находятся за Волгоградским государственным университетом – практически в степи. В случае одобрения проекта изменений жителями данные территории получат общий статус назначения. Это позволит привлечь потенциального инвестора к развитию пустующего пространства. На его месте в перспективе запланировано создание нового жилого комплекса со всей необходимой инфраструктурой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

В настоящее время рассматриваемая территория пустует и не представляет ценности для жилищного строительства из-за ее разрозненности. Перспективная зона для застройки разбита на две части отрезками земли, имеющими иной статус использования.

Перевод назначения этих территорий станет законным основанием для формирования единого функционального пространства. Объединение в общей сложности пяти участков даст возможность предложить территорию общей площадью порядка 69 га потенциальному инвестору для дальнейшего комплексного освоения.

Согласие волгоградцев позволит на данном пустыре возвести жилой комплекс со всеми инженерными и социальными объектами с благоустроенной прилегающей территорией, пояснили в мэрии. Особенностью данного ЖК станет возможность приобрести жилье по доступным ценам. Успешным опытом возведения таких ЖК в том же Советском районе стало, например, строительство микрорайонов «Комарово» и «Родниковая долина».

Особенное внимание при разработке и утверждении документации по планировке территории будут уделено сохранению всех существующих зеленых насаждений. Перед инвестором определят задачу оставить в прежнем количестве растущие в этом месте деревья и кустарники. А обустройство поливочного водопровода решит проблему с систематическим поливом.

Публичное обсуждение изменений в Правила землепользования и застройки пройдет в здании администрации Советского района по адресу: проспект Университетский, 45. Начало в 18-00.



