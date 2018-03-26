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Общество
 27.03.2018 09:27

За Волгоградским госуниверситетом вырастет еще один жилой комплекс

Сегодня на публичных слушаниях горожане смогут обсудить вариант объединения нескольких разрозненных участков в единую функциональную зону. Эти земли находятся за Волгоградским государственным университетом – практически в степи. В случае одобрения проекта изменений жителями данные территории получат общий статус назначения. Это позволит привлечь потенциального инвестора к развитию пустующего пространства. На его месте в перспективе запланировано создание нового жилого комплекса со всей необходимой инфраструктурой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
 В настоящее время рассматриваемая территория пустует и не представляет ценности для жилищного строительства из-за ее разрозненности. Перспективная зона для застройки разбита на две части отрезками земли, имеющими иной статус использования.
Перевод назначения этих территорий станет законным основанием для формирования единого функционального пространства. Объединение в общей сложности пяти участков даст возможность предложить территорию общей площадью порядка 69 га потенциальному инвестору для дальнейшего комплексного освоения.
Согласие волгоградцев позволит на данном пустыре возвести жилой комплекс со всеми инженерными и социальными объектами с благоустроенной прилегающей территорией, пояснили в мэрии. Особенностью данного ЖК станет возможность приобрести жилье по доступным ценам.  Успешным опытом возведения таких ЖК в том же Советском районе стало, например, строительство микрорайонов «Комарово» и «Родниковая долина».
Особенное внимание при разработке и утверждении документации по планировке территории будут уделено сохранению всех существующих зеленых насаждений. Перед инвестором определят задачу оставить в прежнем количестве растущие в этом месте деревья и кустарники. А обустройство поливочного водопровода решит проблему с систематическим поливом.
Публичное обсуждение изменений в Правила землепользования и застройки пройдет в здании администрации Советского района по адресу: проспект Университетский, 45. Начало в 18-00.

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Происшествия 27.03.2018 13:00 (Обновлено: 27.03.2018 13:02)

Жителя Московской области задержали с партией наркотика на посту ДПС в Новониколаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 32-летний водителя “BMW” полицейские остановили для проверки. Увидев стражей порядка, он выкинул из окна авто сверток с 60 граммами гашиша. По всем признакам,  гость из столичного региона и сам находился под воздействием дурманящего вещества, но от медосвидетельствования отказался. И пояснил стражам порядка, что гашиш вез для собственного употребления. Теперь любителю расслабиться грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков. Он находится под административным арестом, затем следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу.
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Общество 27.03.2018 12:34 (Обновлено: 27.03.2018 12:38)

В Госдуму по переводу времени Волгоградская облдума обратится 25 апреля Такую предварительную  дату озвучил сегодня на заседании регионального политсовета "Единой России" Сергей Горняков, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Это - ближайшее заседание Волгоградской областной думы. Дальнейшая процедура в нижней палате парламента страны может затянуться  примерно на 5 месяцев. Горняков предостерег  от спекуляций скептиков, которые пытаются вбрасывать информацию о бездействии депутатов и затягивании процесса.  «Это не так, мы работаем, механизм запущен», - заявил секретарь регионального политсовета «ЕР».  Напомним, большинство принявших участие в референдуме о выборе часового пояса проголосовали за перевод стрелок на час вперед. На прошлой неделе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что «решение принято и оно будет исполнено». А...
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Политика 27.03.2018 12:12

О запуске процедуры предварительного внутрипартийного голосования объявила сегодня в Волгограде «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам отбора будет сформирован список кандидатов в депутаты городской думы на выборы, которые пройдут в сентябре 2018 года. Само предварительное голосование состоится 3 июня. Выдвижение участников начнется уже на будущей неделе – со 2 апреля – и завершится 8 мая. Общий список зарегистрированных участников процедуры сформируют к 13 мая. Подготовкой к предварительному голосованию плотно займется сформированный оргкомитет, который возглавил лидер реготделения «ЕР» Сергей Горняков. В партии подчеркивают, что предварительное голосование  - это обязательная процедура для всех претендентов на участие в выборах от...
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Общество 27.03.2018 11:35

Омоновская овчарка показала волгоградским юнармейцам мастер-класс Бронированный автомобиль,  водомет на шасси КАМАЗа, «Тигр», прошедший боевое крещение,  БТР, который вплавь преодолевает  водные преграды, развивая скорость до 15 километров в час. А еще  пистолеты, автоматы, гранатометы, снайперские винтовки, пулеметы.… Все это волгоградские омоновцы продемонстрировали юнармейцам отряда военно-патриотического клуба «Качинец» и центра дополнительного образования «Славянка» в канун празднования Дня войск Нацгвардии Российской Федерации.  Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба юнармейского движения Дмитрий Шунин, на ребят произвела неизгладимое впечатление  работа водолазов, способных выполнять боевые задачи на глубине до 30 метров.  И четырехногие помощники, которые могут обнаруживать любые взрывчатые вещества, в чем убедила...
Прочитана: 656 раз
Общество 27.03.2018 11:31 (Обновлено: 27.03.2018 11:43)

В Волгограде объявили аукцион на переделку пожарной каланчи под музей Более 111 миллионов рублей выделено на реставрацию и приспособление под здание музея объекта культурного наследия регионального значения «Пожарная часть «Общество «Труд» кон.19 века», расположенного на ул. Коммунистической, 5. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком работ стало управление капитального строительства Волгоградской области. Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Как следует из технической документации, здание административного назначения будет приспособлено под музей с частичным изменением его планировочной структуры в пределах капитальных стен, с демонтажем и возведением перегородок, полов. При этом планируется сохранить элементы интерьера здания конца 19 века и 1950-х годов. Отреставрированы будут два подвала, заменены пять деревянных ворот на...
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Астрахань 27.03.2018 11:25

Астраханец бросил на дороге land Сruiser с черной икрой и осетрами Житель Астрахани бросил на дороге Лесное – Забурунное – Вышка свой Тoyota Land Cruiser с 18 килограммами чёрной икры и тремя килограммами осетров в салоне, сообщает ИА «Астрахань 24». 36-летнего местного жителя заметили сотрудники ДПС. Они обратили внимание на то, что  в нескольких сотнях метров от них остановился автомобиль. Из иномарки вышел мужчина и пошёл пешком. Объяснить причину такого поведения внятно он не смог, зато оставил в салоне машины 5 больших чёрных полиэтиленовых пакетов. Выяснилось, что у задержанного не было документов на рыбу и икру. Заметив наряд ДПС, он решил оставить внедорожник и продолжить путь «налегке». Как сообщают...
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Общество 27.03.2018 11:25

Пропавший в Волгоградской области подросток погиб из-за переохлаждения Переохлаждение стало причиной смерти 15-летнего Артема Ожиганова, который 16 марта пропал в Волжском. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, подросток исчез после празднования своего дня рождения в одном из торгово-развлекательных комплексов. Известно, что на празднике он употребил алкоголь. По данным информагентства, когда компания стала расходиться, Артем решил пешком пойти в Среднюю Ахтубу, где жил раньше. Своим друзьям он оставил рюкзак, в котором был его  телефон. Тело подростка нашли в пятницу на границе Среднеахтубинского района, примерно в 10 километрах от того места, где он расстался с товарищами. 
Прочитана: 1605 раз
Расследования 27.03.2018 10:30

За пренебрежение электронными обращениями местной жительницы  придется заплатить председателю Береславского коммунхоза. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка показала - почтовая программа была настроена так, что электронные письма женщины автоматически отправлялись в папку “спам”. Они не регистрировались и даже  не открывались. При этом вопросы, изложенные в сообщениях, напрямую касались деятельности муниципального предприятия. За это директор МУПа оштрафован на пять тысяч рублей.  Штраф может быть обжалован, но после вмешательства прокуратуры, женщине ответили на ее обращения. (Бан - лишение или ограничении определенных действий пользователя в интернете - прим. ред. ИА “Высота 102”).
Прочитана: 1249 раз
Общество 27.03.2018 09:32

Дорожные службы начали эксплуатационный контроль состояния дорожного покрытия, находящегося на гарантийном обслуживании. Специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники департамента городского хозяйства и представители подрядных организаций, приступили к обследованию улиц и дорог во всех районах Волгограда. Обнаруженные дефекты подрядные организации, производившие обновление дорожного полотна, должны устранить в кратчайшие сроки за счет собственных средств, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.  На некоторых участках для обеспечения безопасного проезда транспорта дефекты дорожного полотна оперативно устраняют муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде. Стоимость этих работ будет впоследствии взыскана в рамках гарантийных обязательств с подрядной...
Прочитана: 1418 раз
Общество 27.03.2018 09:04 (Обновлено: 27.03.2018 10:41)

Тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей проводят сегодня спецслужбы в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области, это плановое мероприятие, утвержденное Председателем НАК. Жителей города просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.
Прочитана: 1367 раз
Здравоохранение 27.03.2018 08:33

По последним данным управления Роспотребнадзора в Волгоградской области лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 94 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, тем не менее говорить о начале эпидемии в регионе нельзя. Так, в области заболеваемость ниже эпидпорога на 31%, в Волгограде – на 11%. Наблюдается продолжающаяся преимущественная циркуляция вирусов негриппозной этиологии в сочетании с вирусами гриппа актуальных штаммов (А/Н1N1/2009, В, и А/Н3N2). Первый и последний из данных штаммов известны как свиной и гонконгский грипп.  Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает о симптомах гриппа и ОРВИ. Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с развитием пневмонии и (или) признаками...
Прочитана: 1793 раз
Общество 27.03.2018 08:19

Колесо обозрения в ЦПКиО Волгограда украсит «корона» В  Центральном парке культуры и отдыха переходят  к сбору основания 50-метрового колеса обозрения: аттракцион оденут  в так называемую «корону». Об этом ИА «Высота 102»   сообщили в администрации города. «Корону» обозрения поднимут наверх при помощи 80, 40 и 16-тонных подъемных кранов. Сейчас рабочие заканчивают установку основания высотой 25 метров. Высотные работы были отложены из-за частых перепадов плюсовых и минусовых температур, практически непрекращающихся осадков в виде снега и ледяного дождя. Одновременно идет модернизации сетей электроснабжения:  рабочие демонтируют старые воздушные линии электропередачи, а потом заменят их подземными кабелями. На сооружение ушло 170 тонн стальных конструкций, 48 монолитных свай,...
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Общество 27.03.2018 07:49

В Волгограде сотрудники Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник Сегодня, 27 марта, отмечается День войск национальной гвардии РФ, установленный Указом президента России 16 февраля 2017 года. Непосредственно само силовое ведомство было создано два года назад - в апреле 2016-го на базе внутренних войск и спецподразделений МВД. Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгоградской области в Росгвардию вошли спецподразделения ОМОН, СОБР "Вектор", вневедомственная охрана, центр лицензионно-разрешительной работы – всего более 2,5 тысячи человек. По итогам 2017 года Управление Росгвардии по Волгоградской области стало одним из лучших подразделений Южного округа. Личным составом СОБРа и ОМОНа в прошлом году было проведено порядка 2 тысяч спецопераций по оказанию силовой...
Прочитана: 833 раз
Аналитика 26.03.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: волгоградцы почтили минутой молчания погибших при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня». Инспекторы FIFA и оргкомитета «Россия-2018» оценили степень готовности «Волгоград Арены». Жители города настаивают на продолжении благоустройства поймы реки Царицы. Русская кухня победила в кулинарном состязании стран участников ЧМ-2018 в Волгограде. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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27 марта 11:35
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27 марта 11:31
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27 марта 11:25
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27 марта 09:04
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27 марта 08:19
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27 марта 07:49
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26 марта 17:59
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26 марта 17:04
В Волгограде более десятка УК пошли по «скользкой дорожке» Комментарии17Смотреть фотографии
26 марта 16:24
Рухнувшая труба на крыше трехэтажки в Волгограде оставила жильцов без газа и горячей воды Комментарии10Смотреть фотографии
26 марта 15:11
В Волгограде склон на набережной превратится в зеленый ковер за 5 миллионов рублей Комментарии9
26 марта 14:55
В поселке Волгоградской области тонут дома Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
26 марта 14:32
Волгоградца оштрафовали за самовольное подключение ледового катка к сетям Комментарии5
26 марта 13:12
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26 марта 13:01
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26 марта 12:23
В Волгоградской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово Комментарии54Смотреть фотографии
26 марта 12:17
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26 марта 12:01
"Доска позора": Управляющая компания в Волгограде игнорирует сигналы жильцов многоэтажки об угрозе пожара Комментарии25Смотреть фотографии
26 марта 11:26
Суд в Волгоградской области пересмотрел свое решение по "делу о побоях" в приемной семье Комментарии20
26 марта 10:44
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