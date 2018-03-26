По последним данным управления Роспотребнадзора в Волгоградской области лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 94 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, тем не менее говорить о начале эпидемии в регионе нельзя. Так, в области заболеваемость ниже эпидпорога на 31%, в Волгограде – на 11%. Наблюдается продолжающаяся преимущественная циркуляция вирусов негриппозной этиологии в сочетании с вирусами гриппа актуальных штаммов (А/Н1N1/2009, В, и А/Н3N2). Первый и последний из данных штаммов известны как свиной и гонконгский грипп. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает о симптомах гриппа и ОРВИ. Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с развитием пневмонии и (или) признаками...

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