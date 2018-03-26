На подступах к Волгограду - гонконгский и свиной грипп

По последним данным управления Роспотребнадзора в Волгоградской области лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 94 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, тем не менее говорить о начале эпидемии в регионе нельзя. Так, в области заболеваемость ниже эпидпорога на 31%, в Волгограде – на 11%.

Наблюдается продолжающаяся преимущественная циркуляция вирусов негриппозной этиологии в сочетании с вирусами гриппа актуальных штаммов (А/Н1N1/2009, В, и А/Н3N2). Первый и последний из данных штаммов известны как свиной и гонконгский грипп.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает о симптомах гриппа и ОРВИ. Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с развитием пневмонии и (или) признаками дыхательной недостаточности: появляется одышка или затрудненное дыхание в покое, цианоз носогубного треугольника. Случай гриппа подтверждается лабораторным путем.

При появлении симптомов респираторных инфекций (подъем температуры тела до 38°C-40°C с сухим кашлем или першением в горле, общей интоксикации: озноб, боли в мышцах, головная боль, боль в глазных яблоках; насморк, кашель с болью за грудиной) необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью, вызвать врача на дом, чтобы получить адекватное состоянию лечение, исключить дальнейшие контакты в коллективе, в семье.



