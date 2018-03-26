Колесо обозрения в ЦПКиО Волгограда украсит «корона»

В Центральном парке культуры и отдыха переходят к сбору основания 50-метрового колеса обозрения: аттракцион оденут в так называемую «корону». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города. «Корону» обозрения поднимут наверх при помощи 80, 40 и 16-тонных подъемных кранов. Сейчас рабочие заканчивают установку основания высотой 25 метров. Высотные работы были отложены из-за частых перепадов плюсовых и минусовых температур, практически непрекращающихся осадков в виде снега и ледяного дождя. Одновременно идет модернизации сетей электроснабжения: рабочие демонтируют старые воздушные линии электропередачи, а потом заменят их подземными кабелями. На сооружение ушло 170 тонн стальных конструкций, 48 монолитных свай, забитых на глубину более десяти метров, 250 кубометров бетона. Аттракцион может работать и в 15-ти градусный мороз.

Напомним, колесо обозрения оборудуют 20 закрытыми кабинками на четыре человека с системами вентиляции, отопления и кондиционирования, а также аудиосистемами: отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация. Аттракцион наравне с «Волгоград Ареной» станет еще одной визитной карточкой города и уступит по высоте только лишь аттракционам Москвы, Казани и Сочи.