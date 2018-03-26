В Волгограде сотрудники Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник









Сегодня, 27 марта, отмечается День войск национальной гвардии РФ, установленный Указом президента России 16 февраля 2017 года. Непосредственно само силовое ведомство было создано два года назад - в апреле 2016-го на базе внутренних войск и спецподразделений МВД. Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгоградской области в Росгвардию вошли спецподразделения ОМОН, СОБР "Вектор", вневедомственная охрана, центр лицензионно-разрешительной работы – всего более 2,5 тысячи человек. По итогам 2017 года Управление Росгвардии по Волгоградской области стало одним из лучших подразделений Южного округа. Личным составом СОБРа и ОМОНа в прошлом году было проведено порядка 2 тысяч спецопераций по оказанию силовой поддержки сотрудникам полиции. С помощью росгвардейцев задерживались лица, причастные к различным преступлениям, изымались находящиеся в незаконном обороте оружие и боеприпасы, наркотики, контрафактный алкоголь. Большая работа была проведена и подразделением вневедомственной охраны. Так, с лета 2017 года волгоградские росгвардейцы первыми среди регионов РФ взяли под охрану кареты "скорой помощи". Сегодня 95 машин в Волгограде и Волжском оборудованы тревожной сигнализацией. За полгода по результатам выездов на тревожные сообщения были задержаны 22 правонарушителя. Центр лицензионно-разрешительной работы, который также является подразделением Росгвардии, проверяет деятельность частных охранных организаций на предмет соблюдения действующего законодательства, а также владельцев гражданского оружия. По итогам 2017 года за различные нарушения у граждан было изъято почти 3,5 тыс. единиц гражданского оружия.

В текущем году перед сотрудниками Управления Росгвардии по Волгоградской области стоит много задач, в числе которых - обеспечение безопасности и охрана объектов ЧМ-2018. Подробнее об этом ИА "Высота 102" рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков.